國際書展辦不辦 這兩個30萬人次節展都照辦

春節後不少大型活動紛紛登場，因應武漢肺炎疫情，都做好防疫措施。明起在南港展覽館舉行的台北國際動漫節，每年觀眾約30、40萬人次，規定觀眾須戴口罩入場；2月6日接續登場的台北國際電玩展，每年觀眾約30萬人次，也表示將照中央規定做好防疫。

邁入第八屆的台北國際動漫節，是台灣動漫迷盛會之一，觀眾年齡層在15至25歲間。主辦單位中華漫畫出版同業協進會秘書長高世樁表示，今年共聚集500個攤位、65家廠商，並邀來50名國內外動漫作者、聲優、偶像團體舉行23場簽名見面會，還有17場舞台演出，所有活動都照常，只有一名日本老師因疫情取消活動。

高世樁說，動漫節早在年前就做好展場布置，並在所有出入口備有消毒液、乾洗手，且早早在官網公告防疫措施，請所有觀眾務必戴口罩。不少粉絲也都在他們官網熱情留言，表示大家會呼朋引伴一起戴口罩前往。

高世樁表示，動漫節也在場內活動舞台區設置人員量額溫，凡已取得動漫作者老師等簽名資格的觀眾要進舞台區前，一定要測額溫確保未發燒，否則不能接近老師，以保護老師安全。每天場內各處都會消毒。

他說，目前雖無法律依據一定要戴口罩才能入場，不過部分參展廠商攤位已公告，若未戴口罩者，不得進入該廠商攤位區域。