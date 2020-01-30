新國會臉譜／不做血滴子 蔡壁如：要做自己的立委

血滴子，相傳在清朝雍正年間，是特務刺客的拿手兵器，連接一條鐵鍊，撐開似「鳥籠」，內藏快刀，投擲時套敵頭頂，直取人首級，講究快、狠、準，一招斃命。

以此類推，素有「血滴子」之稱的蔡壁如肯定是名狠角色，沒想到立委還沒走馬上任，她先示範如何一秒得罪記者快、狠、準，不但日前出席立院說明會中途離席，受訪時又稱「不知來一狗票記者」，一舉把國會裡的無冕王全得罪光。

「我真的是很白目，」蔡壁如笑說。改不了心直口快，她說自己就是會用白話、生活化的語言，弄得身旁幕僚天天很緊張，叫她以後別講了，但蔡壁如不甘示弱：「這個話不能講，那個話不能講，那我要講什麼？」她可沒打算閉嘴，更沒打算不做自己。

談及與媒體的相處之道，蔡壁如承認還在揣摩。當選民眾黨不分區立委後，有一陣子乾脆回答：「由黨團統一回答」，以為萬無一失，卻被解讀成與黨內不合、被下禁口令。「這些記者真的很會惹是生非耶！」蔡壁如瞬間提高音量，還反問「不就是這樣子嗎？如果你是我，是不是這樣子？」

「走一個作秀，來一個白目。」這是民進黨團總召柯建銘所下的評語，但其實蔡壁如的白目與她的外號十分貼切。刀劍有鞘，飛刀藏袖，但使血滴子，平時拿著不用，如提鳥籠逛街，滑稽不言而喻。

蔡壁如則解釋，過去被稱作血滴子，是讚她指揮「葉克膜小組」，在醫院裡與死神拔河，做事不拖泥帶水，快速精準；隨台北市長柯文哲進入市府後，被交代監督局處的工作，蔡壁如說，她搬救病人的急進公務部門，變急上加急，才會被形容成「緊迫盯人」。

蔡壁如幫柯市長設計出一套追蹤系統，若市長做出什麼承諾，限期一個月完成，她便負責督軍，盯執行進度。局處若是忘記回報，或者進度晚了，「市長就會開玩笑說，我就出動我的血滴子！」

身為柯市長的心腹，扮演內務大總管的角色，要人緣好有難度。蔡壁如怪自己的急性子，「個性急，口氣就會不好，（雖然）為了搶救病人，別人聽就不舒服。」

蔡壁如過去在台大醫院治軍嚴格，據說院裡前輩常拿蔡壁如的名號來嚇唬晚輩：「你們現在都還沒（幫病人）排檢查，蔡壁如來，你會被她罵！」像說來警醒小孩的虎姑婆。

不過蔡壁如稱，進入市府5年後發覺「公務員急的定義，跟我急的定義不太ㄧ樣，（很多政策）好像可以慢慢研究」，脾氣也就變好了。被人批評白目她也不生氣，訪問她的記者，雖然態度不一，下次再來都會親切的喚她做「壁如姐」。

從醫護人員轉進北市府，如今搖身一變成立法委員，蔡壁如坦言，當初走入市府糊裡糊塗，柯市長承諾她當幕僚，不必拋頭露面，倒不後悔，可是當立委卻想很久。

「（柯文哲）很希望我到立法院去，」她說。「一開始不理他，有一次很誠懇跟他講：『我不適合』，結果換他不理我，兩人互不相裡。」

蔡壁如卡在畢生做執行者，立委不是她想要的角色。而從幕後走到幕前，從前為老闆擋子彈，現在恐要為自己挨子彈，面對網路、輿論排山倒海的黑，蔡很怯步。

「生活過得好好的，何苦來哉？」蔡壁如嘆了一口氣說，「有時候也會覺得。我們這種個性的人是不是不適合走政治？」

但蔡壁如拗不過柯文哲。或許出於私心，柯覺得蔡一定會忠實執行他的意志，那是兩人共事20年累積下來的信任和默契。「市長一開始說要把我放在（不分區）第一名，我說放在第十名。」最後折衷放第五名。

怎麼被說服的？蔡壁如笑說，從來沒有被說服，是心軟，「覺得柯文哲好可憐，都沒有人可以用。」反正決定了就好，「可以往前走，就不要再往後看。」

談及柯文哲，蔡說，兩人常常無須言語，一個眼神、一個動作，她就明白自己該做什麼。蔡進國會，柯沾沾自喜，稱執政黨完蛋了，彷彿安插一名終極刺客。但是不是就做柯市長未來在國會的最佳代言人？蔡壁如有些掙扎。

「過去我不會否認，以前是市長的分身，執行他的想法和意志，」她說。「現在跑到新的領域當立委，我在想我的定位。」不當血滴子，她要擺脫主子當「蔡壁如時代」的立委。