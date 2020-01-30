親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

新國會臉譜／永遠的總召柯建銘：我會從立法院退休

2020-01-30 00:02聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

「院長，院長要上台了！」記者席上擠滿攝影機，人人屏氣凝神，靜待王金平登台。唯獨這一次，備詢的閣揆不是焦點，目光往質詢台上湊。臨前，數頁的講稿已交至記者手中，翻閱的透亮響此起彼落；紅字計時器定格、預備倒數，44年的國會史隨之落幕。

2019年10月25日，前立法院長王金平告別立委生涯，最後一次站上議場質詢台－他的畢業典禮。倘若台下有一名最忠實的聽眾，非「老柯」莫屬。只見民進黨團總召柯建銘坐頭排，桌上擺一束花，眼神沒離開過王金平。

短短30分鐘，匆匆交代近半個世紀，裡頭也包含了老柯的28年。問他當下在想些什麼？柯建銘坦言，「當然有傷感。」他形容王，「我跟他是可以講真話的人。」

「曾經光一個法就協商20幾次，食安法、法官法也是，一直喬、一直談」柯建銘細數兩人交手。過去亦敵亦友，共同走過朝小野大、朝大野小，時代更迭，更一度在2013年「九月政爭」中淪作難兄難弟。

「什麼都走過啦！」倆交情縱不深切，免不了英雄惜英雄。「我常笑說，老王走了，我得代理他當『公道伯』。」柯建銘笑笑。不過，恐怕最寂寞的是，「從（國會）第二屆到現在，只剩我。」

乍然回首，他已是舊時代的最後一人。

忙如老柯，受訪時手還停不下來。黨團助理見縫插針，一有空隙便把公文送上來簽。「到立法院都是我的事情，」柯建銘說。

辦公室主任蔣念祖跟隨老柯多年，曾形容他「晚睡早起」，經常睡在立院辦公室。柯建銘也不自謙，稱至今仍每天工作16個小時。甚至08年民進黨大敗，傳說他臥薪嘗膽，睡了8年的沙發。到現在，柯住處就位在辦公室樓上，以立院為家，稀鬆平常。

沒有出眾的外型，年輕時據說似穿白褲子的史艷文，現頭頂上毛髮向兩邊退潮，獨派的東華大學教授施正鋒撰文，稱他像日本時代劇裡的大臣，柯建銘說自己招牌無它，唯有「專業認真」四字。

那是日也在國會，夜也在國會，辦公室書櫃上數來，最多的兩個字叫「彙編」，是不同法案的集冊。柯建銘自嘲當年初進立院是名「白痴」，什麼都不懂。國會專家是一個字一個字淬鍊而成，甚至讀法案讀到眼睛黃斑病變。

1992年當選新竹立委，從一名牙醫，走到黨團總召。曾一起並肩作戰的金管會主委顧立雄說，「與不同力量相互角力，乃至不斷纏鬥的，唯有柯。」恐怕人格裡最大的優點，也是他最大的缺陷，是固執－可以花一輩子纏一件事。但那也代表要放棄很多事、很多人。

「每天處理的事情，沒有一件事自己的，」柯說。大兒子柯韋任曾形容他不是一個好父親，也不是一個好家人，最尋常的化身是在議場外飄來飄去的禿頭背後靈。

「聚少離多，」柯建銘坦承。孩子得在電視新聞上遇見爸爸，他也沒機會看孩子們一點一點長大。「但是很親啦。作為政治人物的家後，都有一定的體會。」都不知是向人辯解，還是自我安慰，卻講不出後悔，「我個性不是做事情會後悔的人。」

舊式的大男人主義，於家庭是鴨霸，於事業則成氣魄，縱成箭靶亦不足惜。「台灣有一半以上的人討厭我，」他說。有藍的人厭惡他，也有綠的人不屑他，「（可是）政治人物不能憂讒畏譏、沽名釣譽，（總召）這個位置不是好人好事代表。」

從會計法修法爭議，到提議凍結台獨黨綱，柯建銘從不畏言，也從不乏被貼上惡意的標籤：政治分贓者、民進黨的打手、密室協商的共謀等。「你要很清楚，你在做什麼，」他說。「把敵人的攻擊當作自己的勳章。」但也不是沒有秘訣：「我從來不看（臉書）留言，不管是罵我，還是讚美我，我從來不看。」

住在國會孤島上的男人。對於新國會、小黨割據，柯建銘強調未來希望以對話代替抗爭，他一定會尊重小黨，但有弦外之音：萬萬別奢求他忘記「總召」的天職是捍衛執政黨的理念。

曾是在野抗爭者，如今築成國會裡的高牆，變作無論誰當院長，都必須倚靠、依賴的對象，談及是不是生涯最後一屆，柯建銘說，他一輩子只做一件事，若是哪天理想和使命感俱失，他才願急流勇退。不過，可以肯定的是，他會從立法院退休。

「多少英雄豪傑都跟我共事過，」老柯感嘆。他提及呂秀蓮、陳水扁，點名王建煊、趙少康，以及民進黨裡的風雲人物，個個走入國會，又走出國會，有人更上一層樓，也有人跌落舞台、銷聲匿跡－政壇裡的群像。「我會是最專業，我會從這裡（國會）離開。」

（攝影／記者曾原信）
（攝影／記者曾原信）
分享
（攝影／記者曾原信）
（攝影／記者曾原信）
分享
（攝影／記者曾原信）
（攝影／記者曾原信）
分享

柯建銘民進黨立法院

延伸閱讀

民進黨團30日開籌備會 堃昌配呼聲高

游錫堃拜會民眾黨被問到新潮流 柯文哲：賴清德...

柯建銘新國會出現競爭者 陳明文登記角逐黨團總...

民眾黨不分區登門拜會 柯建銘：不會廢朝野協商

相關新聞

新國會臉譜／不做血滴子 蔡壁如：要做自己的立委

2020-01-30 00:02

新國會臉譜／人權律師邱顯智：世界不是歌舞昇平

2020-01-30 00:01

新國會臉譜／高人氣新科立委們 穩紮穩打求表現

2020-01-30 00:00

促轉會任務5月到期 是否延續政院決定

2020-01-29 20:36

罷韓總部今開張 成案須至少22.8萬人

2020-01-29 13:08

民進黨團30日開籌備會 堃昌配呼聲高

2020-01-29 12:33

賴清德防疫態度與中央不同調？ 蘇：都一樣為照顧國人

2020-01-29 12:13

朱立倫不選國民黨主席 侯友宜：尊重、支持

2020-01-29 11:54

罷韓二階連署 綠委：協助高雄市民行使公民權

2020-01-29 11:45

立院2月1日走紅毯 蔡易餘：做好防疫不擔心 邀十多人觀禮

2020-01-29 11:45

郝龍斌力主世代整合 江啟臣：讓國民黨貼近民意更重要

2020-01-29 11:35

無關疫情 行政院沒有新春團拜 明開工院會照常舉行

2020-01-29 11:00

不受疫情影響 罷韓總部今開張展開30萬份連署

2020-01-29 10:37

蘇貞昌：范瑋琪已道歉 不必一般見識

2020-01-29 10:12

協助武漢台人淪兩岸口水戰 馬英九：老問題

2020-01-29 10:09

雙帥再對決？吳怡農：現在談選舉都太早

2020-01-29 10:06

高碩泰受新聞週刊專訪 盼美派閣員參加總統就職

2020-01-29 08:47

武漢肺炎已132死 日撤僑包機有2人發燒、咳嗽直接送醫

2020-01-29 08:17

侯韓都戴口罩 防疫高度戒備

2020-01-28 23:36

武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定

2020-01-28 20:16

對武漢肺炎防疫有信心？ 蔡英文中市發紅包未戴口罩

2020-01-28 18:47

不選國民黨主席？ 朱立倫：改造一定有我 改選不必在我

2020-01-28 10:22

韓國瑜的滷肉飯與礦泉水 到底是哪一碗？

2020-01-26 13:26

最會作菜的中華民國總統？蔡英文的拿手料理

2020-01-25 15:26

大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08

馬英九偏愛無味「中興便當」？私下紅豆餅才是至愛

2020-01-24 13:24

武漢肺炎 世衛尚未列國際公衛緊急事件

2020-01-24 03:16

疑武漢肺炎？台東隔離治療婦初檢陰性 求慎重明2次送驗

2020-01-23 18:50

韓家軍選黨主席不利黨整合？謝龍介：相關質疑會納評估

2020-01-23 14:00

【重磅快評】疫情蔓延時的人道 又被兩岸政治挾持

2020-01-23 11:45

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

我國首例武漢肺炎確診 北市聯醫分享民眾就診SOP

2020-01-22 11:41

賴清德：新潮流不是黨內最大派系

2020-01-22 09:43

影／蔡賴蘇釋前嫌拚勝選 林鶴明:競爭後團結是綠營優點

2020-01-21 13:23

他提三招對付民進黨 網：國民黨高層都一團心結啊！

2020-01-20 10:36

蔡英文慰留陳師孟 孫大千：同意陳水扁清白無辜？

2020-01-18 08:18

他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮嗎？

2020-01-17 18:06

國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

2020-01-15 16:51

民調/戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門

2020-01-14 08:28
看更多

熱門文章

我國8武漢肺炎個案接觸者達460人 27人有症狀已通報

2020-01-29 15:21

醫護老婆赴湖北抗武漢肺炎 丈夫哽咽送別：「回來後家事我來做」

2020-01-29 09:39

獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

2020-01-29 11:54

整理包／武漢肺炎燒全球！全球確診逾6000例

2020-01-29 21:31

標示醫療級口罩高價販賣 埔里一家藥局遭檢舉投訴

2020-01-29 18:14

武漢肺炎台灣現首例本土個案 醫生憂明天開工防疫破功

2020-01-29 06:53

澳洲科學家成功複製武漢肺炎病毒 為測試疫苗鋪路

2020-01-29 08:33

武漢肺炎「講真話」8人 陸專家盛讚：事前諸葛亮

2020-01-29 20:53

買不到口罩怎麼辦？ 醫：無嚴重汙染可消毒再用

2020-01-29 15:19

口罩荒主因 藥局業者：台商掃貨

2020-01-29 10:54

國軍下猛藥 與赴陸家屬接觸官兵緩收假 在家隔離14天

2020-01-29 12:39

大陸武漢肺炎確診病例逼近6,000例 西藏首傳疑似病例

2020-01-29 08:23

買口罩大作戰 記者凌晨實測6家超商3家售罄

2020-01-29 04:24

不到2小時 台南康那香觀光工廠口罩被搶光

2020-01-29 12:33

日撤僑包機有5人發燒、咳嗽送醫

2020-01-29 08:17

專家悲觀：若大陸無法圍堵 武漢肺炎可能流行到夏季

2020-01-29 10:47

誰最需要戴口罩？ 副總統陳建仁整理武漢肺炎懶人包

2020-01-29 09:23

確診病例已超過SARS 美國考慮禁止所有美中航班

2020-01-29 09:27

蘇貞昌：要人給人、要錢給錢、有防疫破口絕對嚴辦

2020-01-29 17:55

一場同學會6人確診染武漢肺炎 平均年齡22歲

2020-01-29 14:53

中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

2020-01-29 16:08

國內出現搶口罩之亂？康那香董座：因大陸口罩貴10倍

2020-01-29 14:45

武漢殯儀館趁肺炎抬價4倍 半小時車程遺體運送收逾5萬元

2020-01-29 09:19

武漢肺炎傳染力比SARS強 指揮中心：沒加入WHO不利防疫

2020-01-29 17:37

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！確診病例6070例 累計死亡病例132例

2020-01-29 21:15

口罩運大陸 馬英九改口：供應無虞再出口

2020-01-29 09:52

武漢肺炎基隆疑似個案8例6排除 低溫供街友暖包和口罩

2020-01-29 14:06

口罩常有人戴反 醫師教簡易口訣「深外藏絲」

2020-01-29 11:28

武漢返國台商夫妻宜蘭趴趴走 衛生局找到人了

2020-01-29 20:09

湖北黃岡版「小湯山醫院」周二晚啟用 首批病人已轉入

2020-01-29 00:36

暖氣有助遠離武漢肺炎？醫師：高溫、乾燥降低病毒活性

2020-01-29 11:46

口罩被搬光 華新觀光工廠明天休館31日再發5百號

2020-01-29 20:05

台商夫妻武漢返宜蘭趴趴走？ 衛生局追查違者安置開罰

2020-01-29 17:21

武漢肺炎疫情擴散 中國染病人數破6000例

2020-01-29 20:20

中東也淪陷！阿聯出現武漢肺炎確診案例

2020-01-29 14:33

「我找不到，我買不了」呂秋遠改編神曲 反酸范瑋琪

2020-01-29 16:56

防疫口罩超商有 豐原沒出現搶購潮

2020-01-29 09:53

同團有人在日武漢肺炎發病住院 23名陸客搭機遭拒

2020-01-29 14:25

過年排了3天才買到口罩 這家從新莊來彰化訴說心酸

2020-01-29 11:29

我國武漢肺炎夫妻發病只隔一天 專家：妻病毒量大有關

2020-01-29 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top