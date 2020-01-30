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新國會臉譜／人權律師邱顯智：世界不是歌舞昇平

2020-01-30 00:01聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

「正義注定是遲來的，因為正義一定發生在不正義之後，否則你根本感覺不到正義。」作家張娟芬在「無彩青春」的後記裡如是寫，冠名「正義不在家」，沒說出口，無論正義來或不來，悲傷都在。

當年留德讀書，邱顯智說，他抱著這本「不知讀過N遍」的書，遠渡重洋。自詡不是一名愛哭的人，他沒想到返台執業後，先後擔任死刑犯的辯護律師，處理過關廠工人案、洪仲丘案、鄭性澤案等，倒常常落淚，被朋友笑「濫情」。他也想不透，推想「就是站得太近，不可能無感。」

可能故鄉嘉義縣金獅村是個太過單純的地方。邱顯智說，小時候連家商店都沒有，更遇不到什麼悲傷。沒想過外面的世界有那麼多事值得落淚。

2013年7月，陸軍義務役士官洪仲丘被關禁閉室，因中暑、熱衰竭送醫不治，生前疑似遭到霸凌、虐待。邱顯智擔任委託律師，陪同姊姊洪慈庸去見法醫，為弟弟解剖。臨了，邱顯智見洪慈庸手抱香爐，準備把弟弟送回台中后里；那一幕，讓他開車回去時，邊開邊哭。

2017年，越南移工阮國非遭警察9槍擊斃，父親阮國同頭一次出國，就是來抱兒子的骨灰。邱顯智說，那一次在桃園機場哭得最兇，「覺得怎麼那麼慘，一個老人翻山越嶺來台灣，被我和秀蓮（台灣國際勞工協會研究員）帶去總統府、監察院陳情，也不知道有沒有用，根本沒人理。」

離苦痛太近太近，「（但）這就是我應該去做的事情。」捍衛弱勢，也幫窮凶惡極的人辯護。「大家對他吐口水，你得站在旁邊，就算人人皆曰可殺，也得質疑是不是真兇。」

自2011年回台，邱顯智返國已有十年之久。這些年，肉似聚寶盆在肚子上，汲汲營營卻還是租房為生，幸虧另一半體諒，就是參加「同學會有點尷尬」，可是邱顯智不在乎，「你沒有辦法成為另外一種人」。

真正的禮物是周圍的聖人，有平時餵食他的岳父岳母，以及多年來從不漲房租，也堅不露面的房東，還有兩名女兒親見鄭性澤那一刻。

2002年，台中爆發十三姨KTV殺人事件，一場包廂內的槍戰，造成員警蘇憲丕、歹徒羅武雄死亡，鄭性澤被控殺人，遭判死刑。邱顯智在律師羅秉成的律師團隊幫忙處理冤案，鄭案成為兩名女兒的床邊故事。

「有一天，鄭性澤平反出獄來我們家，兩個女兒都非常開心，非常high，覺得故事裡的人物真的跑出來了。」邱顯智說，「還是要給社會一個正面的價值，希望小孩以後會懂。」

2016年代表時代力量參選，投身新竹市立委選舉，邱顯智笑說，當年還是代友出征，根本不懂什麼是政治，以為政治就是站街口拜票。現在不但選舉過，擔任過黨主席，也當過黨部主委，算不上政治老鳥，但也絕非素人，他還沒對政治感到失望。

作為一名律師，邱顯智認為，個案辯護就是一場對決，但一場接一場，永無止盡，制度問題卻永遠無解。「很多問題還是要透過政治解決。」

以冤案再審為例，邱顯智指出，刑事訴訟法規定「聲請再審，由判決之原審法院管轄」，鄭性澤要再審，便要申請原來已經判他死刑的台中高分院再審，不但難度極高，堪稱「鬼打牆」，就算當真再審，還可能碰到原判法官。

另外，2015年桃少輔爆發15歲少年買泓凱遭虐死案，但民法規定父母、子女、配偶才能請求精神慰撫金，反倒撫養買泓凱長大的奶奶依法不得請求，只能被迫和解；邱顯智還批評，台灣的國賠，長時效只有5年，也不合理。

「要說這個（漏洞）說不完。」邱顯智說，他最近在整理「冤仇人表」，要把過去發現的問題一網打盡，然而尷尬的是，過去在法庭上的對手、仇家等相關部會，一一送祝賀來，恭喜他當選不分區立委。

不過，邱顯智說他不會遺忘，因為每年過年，總收到來自委託人的賀年花藍，有軍冤案的家屬，也有被壓榨的勞工，都再再提醒，這世界並非歌舞昇平、一片祥和。他不會忘記。

（攝影／記者曾原信）
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邱顯智鄭性澤死刑

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