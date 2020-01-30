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新國會臉譜／高人氣新科立委們 穩紮穩打求表現

2020-01-30 00:00聯合報 記者蔡晉宇劉宛琳／即時報導

二〇二〇立委選戰選出的新科立委即將就任，其中高嘉瑜、賴品妤、陳柏惟、王婉諭、洪孟楷等人，更是未上任就備受外界關注。有「港湖女神」之稱的高嘉瑜有高網路聲量及知名度，本次立委選戰不僅翻轉港湖地區「藍天變綠地」，更獲得台北市立委參選人最高得票；高嘉瑜表示，雖然未來問政環境從市議會轉換成國會，但始終心繫內湖、南港地區，會繼續為地方爭取建設，除了要推動都更危老建築以外，也會要求政府提供中繼宅，並進一步放寬容積率，以提升在地民眾改建意願；此外，高嘉瑜也將推動降低汽車進口的關稅貨物稅、居住正義等，由於主打民生議題，因此希望能進入內政、經濟委員會。

「太陽花女戰神」賴品妤以廿七歲初次參選的黑馬之姿，力退國民黨資深老將李永萍。她強調，自己雖然年輕但是資歷完整， 十年前就開始參與反媒體壟斷等社會運動，並非太陽花學運才突然出現，且還沒畢業就獲立委林昶佐邀請當國會助理，有能力也有信心做好立委該盡的職責。

談到未來進國會的推動事項。賴品妤說，選區所在地汐止的交通時常大打結，這並非喊出「蓋捷運」口號就能解決，而是要台鐵、輕軌、一般道路同時展開改善，因此希望能進入交通委員會，改善汐止的交通。

在民進黨禮讓下，台灣基進的陳柏惟空降台中，以衝破「消波塊」和政治家族為號召，配合高網路聲量大打空戰，最終擊敗了地方實力雄厚的顏寬恒，創造本屆選戰大驚奇。

陳柏惟表示，我國在購買六十六架新式戰機後，洛克希德亞太維修中心可望落腳的地方，就在選區沙鹿；因此，未來會繼續支持國防自主相關預算與法案，並特別關注對台中相當重要的航太產業發展，「希望台灣能留住人才，升級技術的同時，也帶動地方同步發展，讓國家安全與民間高科技產業攜手邁進」。

在經歷不幸成為被害者家屬的「小燈泡事件」後，小燈泡媽媽王婉諭接受時代力量不分區提名邀請，從投入參選以來始終有不錯人氣，最終也順利當選將進入國會。

王婉諭表示，進入立法院後，會繼續以前一直在做的事，包括推動改善司法訴訟過程中被害人處境、提倡社會安全網等議題。他強調，原本就對政治、名利都無所求，只期盼換個位置能有不同施力點，從媽媽、被害人的角色，繼續完成自己想做的事，改善社會現況，「我會帶著小燈泡的光，在國會發光發亮」。

洪孟楷擊退尋求連任的民進黨現任立委呂孫綾，當選新北市第一選區立委，他過去曾任嘉義市文化局長、國民黨發言人，在國民黨初選時也以新人之姿打敗前立委吳育昇。而洪孟楷也出生政治世家，母親郭素春曾任四屆立委，目前已淡出政壇。

洪孟楷表示，他過去有十年中央跟地方政府的歷練，又當過法案助理，對立院生態大致了解，他也在當選後去請益黨內立委前被蔣乃辛，詢問關於國會現狀、跟部會交手以及地方選服經營的訣竅。洪孟楷說，現在的國民黨是國會少數，展現出專業跟理性的在野黨形象比什麼都重要，第一任立委他會以地方建設為主，因為過去四年新北第一選區都沒有重大的交通建設，他會來積極爭取，未來希望能進入交通或教育文化委員會。

洪孟楷高嘉瑜

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