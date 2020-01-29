鹿耳門天后宮 台灣運勢中下籤

台南市警察局三分局副分局長張志能抽出頭一支籤，連擲3個聖筊，博得好頭彩。 記者邵心杰／攝影 分享 facebook

台南市鹿耳門天后宮大年初五辦「跋四季籤」活動，向媽祖擲筊求出春、夏、秋、冬4籤，今年台灣整體運勢為中下籤，「重點在經濟！」廟方解籤者祭典組長蔡嘉祥說，受武漢肺炎疫情影響，台灣雖不是主要疫區，卻已影響台灣經濟，如何控制疫情不擴散，考驗政府的危機應變能力。

鹿耳門天后宮邀請台南市警察局三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明、奇益企業董事長邱建興等4人分別擔任春、夏、秋、冬4籤跋杯司禮官，期待台灣經濟能在今年有感提升。

張志能抽出頭1支籤，獲得3個聖筊，博得好頭彩。今年四季籤分別是春季為癸卯籤「楊戩得病在西軒」，夏季為壬子籤「蘇小妹答佛印」，秋季為甲午籤「盧龍王次子招親」，冬季籤為戊申籤「古城會關公斬蔡陽」。

蔡嘉祥認為，春、夏季受武漢肺炎疫情影響，經濟狀況可能偏差，秋季是轉機，仍視政府決策及努力。

他表示，受到武漢肺炎影響，今年春節期間各大寺廟、風景區等人潮減少，赴大陸旅遊也受限，觀光產業受影響，民眾不出門，整體消費減少，若持續下去，經濟將大幅的衰退。

鹿耳門天后宮的四季籤也稱「公籤」，主要是預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢，供各界參考。