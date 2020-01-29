「我找不到，我買不了」呂秋遠改編神曲 反酸范瑋琪

行政院長蘇貞昌祭出「暫停口罩出口」措施，藝人范瑋琪在臉書爆粗口痛批。律師呂秋遠今天在臉書貼文，分析范瑋琪罵人有「三種可能」，他還改編神曲「到不了」，反酸范瑋琪。

呂秋遠全文如下：

第三種直接排除了，好嗎？如果是性情中人，看不到新疆人民進集中營？看不到香港民眾被惡警性侵毆打？看不到教堂被拆、和尚稱頌習總？看不到疫情擴散是因為官僚無能與腐敗掩蓋（這時候其實很想cue那個認為中國官員素質比台灣好的人），看不到台灣被中國打壓，所以武漢台商不能包機回國、世界民航組織不願分享搭機旅客資訊給我們防疫、我們無法進入世界衛生組織，除非承認我們是中國的一部分、九二一國國際賑災，必須透過北京中央政府同意才能來台？

是在哈佛嗎？你跟我說你性情中人？我看你是性情大變吧！

那麼，第一種與第二種心態，我就不好說了。第一種心態，當然是，市場在哪，我的心就在哪。第二種心態，應該就是台灣人不重要，中國人才是我的親友。不然為什麼口罩缺貨這種事，他們不在意台灣的保護，卻只在意要對中國捐贈口罩，好讓他們的人民做好防疫工作，把病毒圍堵在第一線？哈囉？病毒現在已經跑出來非常多線，台灣已經人人自危了好嗎？

這種發言如果是算計過的，希望能夠表達自己對祖國人民的關心，那麼被台灣人留言攻擊，應該也是她意料之中的事，這與人道主義一點關係也沒有，平常不能人道，現在突然變得人道，這是什麼邏輯？雖然說突然人道也不是不行，當個突然覺醒的青年也不錯，但是，撇開邏輯不一致，標準很雙重來說，身在曹營心在漢，有必要嗎？送愛心到武漢，才是讓人敬佩的女漢子不是？如果做不到，鍵盤覺醒誰都會，是不是應該優先考慮自己人的需求？

蘇貞昌的宣布，主要是為了安心，因為民心浮動是最麻煩的事情。當民眾以為口罩不夠，就會去搶購，這跟銀行擠兌的概念很像，政府做了這個宣布，就可以讓民眾知道，政府有保護口罩來源的決心，我們跟其他國家不一樣，他們沒有像我們與中國有這麼多的交流，不論台商、親友、旅遊，都相當可觀，疫情真的比較容易擴散，口罩當然是必須品，行政院的宣示，可以讓民眾覺得有保障，口罩才不會有搶購的情況。其次，我們真的不是口罩出口大國，我們就算捐贈了200萬個，對他們而言是杯水車薪，但對我們是救命稻草，捐贈2000萬個？要不要命也一起捐給他們？

說那麼多，我還是想要來打歌，這首歌大家應該都會唱，不妨可以唱給自己聽聽：

「你沒有口罩，病毒一條橋，終點卻是我，馬上病倒了。

感覺你咆哮，是風的呼嘯，口罩買不到，竟如此

難熬，每分每秒。

我找不到，我買不了，你所謂的口罩夠又好，我口罩很想要，知不知道，若你懂我這一秒。

我想看到，我在尋找，那所謂的口罩夠又好，我緊緊的依靠，緊緊收好，不敢漏掉，一絲一毫，願你看到。」

口罩事件，真的無關人道，或是表示善意，而是自己得先保護自己，政府讓你有口罩戴，你卻罵政府髒話，這樣的想法真的不正確，真相也願你看到。