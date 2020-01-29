罷韓二階連署 綠委：協助高雄市民行使公民權

罷免韓國瑜行動進入第二階段連署。民進黨立委趙天麟表示，罷免韓國瑜的民意持續沸騰，第二階段連署剛啟動，他的服務處已擠滿填表民眾。賴瑞隆也說，高雄市民不滿意韓國瑜的施政表現，民意希望立委服務處提供收件服務，這是協助人民行使公民權。

Wecare高雄、公民割草行動今天正式成立光復高雄總部，儘管民進黨在第一階段罷韓行動態度低調，第二階段則是全力協助衝罷韓連署，八位高雄選區立委服務處都提供收件服務，多位立委更在臉書宣傳罷韓行動，管碧玲臉書宣傳光復高雄「越早簽署、越早達標；越早達標、越早投票」；許智傑也在臉書貼文，第二階段仍需60天內蒐集超過30萬份連署書，要高雄市民支持光復高雄。

趙天麟提到，高雄人對落跑的政治人物從來就沒有客氣過，韓的離譜程度最嚴重，當然不可能例外。賴瑞隆則說，立委服務處提供罷韓收件服務，是協助人民行使公民權，透過這次罷韓行動，讓政治人物知道人民可以用選票讓你當選，也可以行使罷免。