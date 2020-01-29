立院2月1日走紅毯 蔡易餘：做好防疫不擔心 邀十多人觀禮

立法院新屆期2月1日就任，但因受武漢肺炎疫情影響，有立委表示，會減少邀請觀禮的親友。立法院秘書長林志嘉表示， 2月1日立院開議時間不變，當天議場前也還是會鋪設紅地毯，但會提醒新科立委多注意防疫措施。

至於新春團拜，林志嘉表示，立法院目前尚無規劃新春團拜，會等2月1日新正副院長上任之後，再來決定要不要辦。

林志嘉說，立法院同仁今天還在休假，等明天正式上班，就會針對武漢肺炎疫情開會討論相關防疫措施，目前開議日當天規劃還是會鋪設紅地毯，至於是否會要求簡化參加的親友來賓，林表示，等明天上班開會討論，應會稍微跟新科立委提醒一下，相關武漢肺炎的防疫措施。

立委許智傑表示，2月1日當天，他仍會延續過去慣例穿著雄中制服走紅地毯，但今年受武漢肺炎疫情影響，參加觀禮的親友人數應該會減少，低調一點。立委吳玉琴則表示，只會邀請一、兩位家人觀禮。

立委陳瑩辦公室則表示，目前規劃，今年應會邀請十多位族人著傳統服裝到立法院觀禮，延續委員過去慣例。