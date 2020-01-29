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不受疫情影響 罷韓總部今開張展開30萬份連署

2020-01-29 10:37聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群「WeCare高雄」等和法定領銜人陳冠榮今天上午啟動罷免，成立「光復高雄」罷韓競選總部，並在全市200多個定點受理高雄市民填寫罷韓連署書。陳冠榮和「WeCare高雄」發起人尹立表示，預計一個月內連署30萬份，即約2月28日達標，再以約2星期的時間整理，之後會按規定送高雄市選舉委員會查對連署人資料是否符合罷免連署規定。尹立再次呼籲政務官退出高雄市選委會

最近受武漢肺炎的影響，很多民眾減少到公共場合、甚至外出，本身就是醫生的陳冠榮說，連署多少會受到這次疫情的影響，民眾如果到定點連署，可以戴罩，競總也有酒精等讓民眾噴手消毒。尹立說，高雄市民可以上網下載表格，連署之後再寄到競總。

前年高雄市長選舉時選舉人數約228萬多人，依選罷法規定，罷免案連署人數要達到選舉人數的10%以上才能成案並進入投票階段，也就是有效連署人數至少要22萬8000多人。整個連署作業自領到連署書翌日起算，要在60天內完成，也就是連署的最後期限是3月28日，罷韓總部希望提早一個月完成連署。

尹立表示，依選罷法規定，罷免連署書只能用中央選舉委員會的版本，而且送給高雄市選委會查對連署人資格之前，要按區里把連署書整理好，這對發起罷免案的他們是不小的負 擔，所以只要是個別連署的，都請他們單獨填一張連署書，同一個區里的可以共同填在一張表格內（有7格，可填7人），填寫時不能寫簡體字，身分證上的戶籍資料要確實填寫，最後要連署人簽名，因為規定不少，所以總部志工前都有受過一些訓練，要注意民眾連署的方式、資料是否完整，字跡是否工整。

今天上午競總還沒有「開張」，就有民眾前去排隊等候。有住在鼓山的夫婦騎機車到總部填連署書，有從小港、前鎮搭捷運前往的，另有一名在台中工作的高雄人利用年假結束之前趕到罷韓總部連署。

由於高雄選委會是查對連署人資格是否符合規定的執行單位，尹立再次呼籲高雄市政府的政務官要退出選委會。他表示，因為罷免對象是市長韓國瑜，政務官是市長任命，與罷免案有一定的利害關係，雖然說政務官兼任選委會主任委員或總幹事不一定會做出什麼影響罷免案的事，但避免「瓜田李下」，他一有機會都要呼籲政務官退出選委會。

陳冠榮、尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、高雄市前金區三川里長莊晉勳今天慎重的在「光復高雄」罷韓總部啟動儀式中焚香祝禱，盼罷韓連署成功。

發起罷免高雄市長韓國瑜的「WeCare高雄」發起人尹立（坐者左）告訴參與連署的人...
發起罷免高雄市長韓國瑜的「WeCare高雄」發起人尹立（坐者左）告訴參與連署的人仔細填寫資料。記者記者楊濡嘉／攝影
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發起罷免高雄市長韓國瑜的「WeCare高雄」發起人尹立（左一）、醫生陳冠榮（左二...
發起罷免高雄市長韓國瑜的「WeCare高雄」發起人尹立（左一）、醫生陳冠榮（左二）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（左三）今天上午焚香祝禱，啟動罷韓總部及第二階段連署。記者楊濡嘉／攝影
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發起罷免高雄市長韓國瑜的「WeCare高雄」發起人尹立（面對鏡頭坐者）告訴參與連...
發起罷免高雄市長韓國瑜的「WeCare高雄」發起人尹立（面對鏡頭坐者）告訴參與連署的人仔細填寫資料。記者劉學聖／攝影
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名在台中工作的高雄市民（右）趕在年假結束前到罷韓總部連署罷韓，並與「WeCare...
名在台中工作的高雄市民（右）趕在年假結束前到罷韓總部連署罷韓，並與「WeCare高雄」發起人尹立合合影。記者劉學聖／攝影
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發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群今天在高雄市前金區自立二路成立罷韓總部。記者劉學...
發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群今天在高雄市前金區自立二路成立罷韓總部。記者劉學聖／攝影
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高雄市罷免選委會

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