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雙帥再對決？吳怡農：現在談選舉都太早

2020-01-29 10:06聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市第三選區中山、北松山立委候選人吳怡農，立委選戰「雙帥對決」雖然輸給國民黨立委蔣萬安，但人氣不減，繼過年前在謙和市場的謝票最終回吸引大批民眾到場，今天上午到松山霞海城隍廟發放發財金錢母給民眾，再度吸引「農粉」一早6點就來排隊。被媒體問到「雙帥」是否第二回合對決時，吳怡農說，現在談市長、談任何選舉都太早了。

武漢肺炎疫情，台灣出現第八例，吳怡農上午發錢母沒有戴口罩， 對此，吳怡農說，廟方有準備很多的酒精，之前的一些習慣，稍微會修正改變。至於自己會不會戴口罩？吳怡農說，他不會，但離開的時候會。

吳怡農說，自己第一次參加發放發財金的活動，覺得很有喜氣，祝大家新年快樂。媒體問他過年做什麼？吳怡農說，休息，睡很飽。媒體追問，民進黨新科立委高嘉瑜說，希望台北市長繼續「雙帥對決」，但被網友潑冷水認為說屆時可能會是桃園市長鄭文燦等等出來，吳怡農說，他絕對沒有資格選台北市長。

吳怡農說，他會先把接下來的工作做好，半年前都不知道今天會站在這邊，所以他覺得談市長、談任何選舉都太早了。至於未來會在黨中央、還是在基層？吳怡農說，他打算繼續在民間推動之前都在做的工作。

松山霞海城隍廟今天年初五早上8點發放發財金錢母給民眾，給民眾開工討吉利，也配合防疫，提供淨手的酒精，

對，廟方說，現在肺炎嚴重，希望信眾來大家都平安，所以廟方準備噴手的酒精，大家拿發財紅包的時候，淨一下手，大家平安，今年第一次這樣做。

吳怡農上午在松山霞海城隍廟發放錢母給民眾，吸引「農粉」排隊領取。記者楊正海／攝影
吳怡農上午在松山霞海城隍廟發放錢母給民眾，吸引「農粉」排隊領取。記者楊正海／攝影
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吳怡農霞海城隍廟發財金

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