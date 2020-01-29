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買口罩大作戰 記者凌晨實測6家超商3家售罄

2020-01-29 04:24聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

武漢肺炎疫情擴大，國內陸續傳出確診案例，衛服部今起（28日）連續3天，在超商每天供應6百萬片被定義成「戰備物資」的外科口罩供民眾購買，每人限購3片。記者今日（29日）凌晨2時至3時實測新北市淡水紅樹林至沙崙6家不同品牌超商，其中3家已告售罄。值大夜班店員告知，由於衛福部提前公告這項訊息，「其實很多人半夜就出來買光了」。

而衛福部也為這波超商口罩特地釋出分裝教學影片，教導門市店員如何正確分裝、遞送口罩給消費者。記者實地採購，店員若按步驟消毒雙手、套上膠套，取出口罩分裝、結帳後將口罩交付消費者，約需1分多鐘。而每片口罩要價8元，3片24元，民眾採購時若需要找錢，店員需再行脫下手套或膠套將手放進收銀機取零錢，不但費時，也增加店員雙手與口罩接觸的次數，建議消費者自備零錢，可加速採購速度，同時提高口罩的清潔性。

經濟部商業司副司長陳秘順昨日表示，目前外科口罩需求量確實成長很多。經清查超商庫存只有一天供應量，經緊急處理，自初四、初五、初六將每天釋出600萬片，作為應急方式。陳秘順還說，目前包含藥妝店、藥局等通路都被允許開盒販賣口罩。而因為外科口罩屬於戰備物資，各通路其實都很害怕比價，我國外科口罩統一定價一片8元，避免造成不必要的困擾。

陳秘順表示，27日深夜起已調動物流業者發送至門市，最快昨天下午可以供消費者到門市購買。目前疾管署配送的口罩為一盒50片包裝，但應急處決定用拆售方式，採一人限買三片口罩。每天都會供應，希望民眾不用搶購或囤貨，口頭勸導民眾不要一直重新排隊購買。

但記者今晨實地在戶藉地走訪6家包括全家、7-11、OK等6家超商，並向其中一家作採購。位於大樓林立人口密集區的3家超商，每人限購3片的口罩已告售罄，店員告知許多消費者昨日入夜後就分別到店採買，剛補貨就賣完；而部分離都心較遠的超商，第二波口罩因凌晨甫到貨，還有口罩可買。而多數超商店員均能按衛福部教學步驟取用口罩，但頗為費時，日間若僅一人在櫃台執勤，在用餐時間結帳可能將造成排隊現象。資訊提供讀者參考。

每片口罩要價8元，3片24元，民眾採購時若需要找錢，店員需再行脫下手套或膠套將手...
每片口罩要價8元，3片24元，民眾採購時若需要找錢，店員需再行脫下手套或膠套將手放進收銀機取零錢，不但費時，也增加店員雙手與口罩接觸的次數，建議消費者自備零錢，可加速採購速度，同時提高口罩的清潔性。記者洪哲政/攝影
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記者今日凌晨至超商實地採購口罩，店員按步驟消毒雙手、套上膠套，取出口罩分裝、結帳...
記者今日凌晨至超商實地採購口罩，店員按步驟消毒雙手、套上膠套，取出口罩分裝、結帳後將口罩交付消費者，約需1分多鐘。記者洪哲政/攝影
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淡水部分離都心較遠的超商，第二波口罩（綠箱頂上藍色物）今日凌晨甫到貨。記者洪哲政...
淡水部分離都心較遠的超商，第二波口罩（綠箱頂上藍色物）今日凌晨甫到貨。記者洪哲政／攝影
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記者今日凌晨至超商實地採購口罩，店員按步驟消毒雙手、套上膠套，取出口罩分裝、結帳...
記者今日凌晨至超商實地採購口罩，店員按步驟消毒雙手、套上膠套，取出口罩分裝、結帳後將口罩交付消費者，約需1分多鐘。記者洪哲政/攝影
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超商衛福部

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