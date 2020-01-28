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罷韓2階段連署啟動 門檻22.8萬份

2020-01-28 23:07聯合報 記者陳熙文／台北報導

罷韓領銜人陳冠榮（右二）與WeCare高雄發起人尹立（右一）、台灣基進新聞輿情部...
罷韓領銜人陳冠榮（右二）與WeCare高雄發起人尹立（右一）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（右三）昨天一起至中選會領取連署書格式。 記者季相儒／攝影
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被說「高雄的病毒」 韓國瑜未回應

高雄民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，昨天領表啟動第二階段連署。罷韓領銜人陳冠榮批評，高雄市政已經染病，韓國瑜就是高雄的病毒，罷免是最好的藥方。韓國瑜昨天到佛光山上香、祈福，對啟動罷免連署都沒有回應。

由「WeCare高雄」、「公民割草」等團體發起的罷韓行動，完成第一階段連署，昨上午由領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立及台灣基進新聞輿情部副主任張博洋等人至中選會領取第二階段連署人名冊格式，宣告第二階段罷韓連署啟動，目標在卅日內取得卅萬份連署。

根據規定，罷免案連署人必須是被罷免人原選舉區的選舉人，連署人數須達原選舉區選舉人總數十％以上，且同一罷免案之提議人不得為連署人。以二○一八年地方選舉為例，高雄市選舉人數有二二八萬一三三八人，以此推估，則第二階段連署人數必須超過廿二萬八一三四人。

連署站三百個 拚一個月達標

陳冠榮在領取連署人名冊格式後表示，他代表罷韓團體擔任領銜人，承擔所有責任，並表示相信高雄人會展現氣魄，執行憲法賦予的公民權，讓不適合、討厭的政治人物下台。他並指出，高雄市現在市政染病，韓國瑜就是病毒，若不把病毒根除，很可能擊潰病人身體，必須一鼓作氣罷免，不讓韓國瑜進一步危害高雄市政。

陳冠榮表示，希望在卅日內就可以達標，目前希望一天就能拉到一萬份連署，為了達成此目標，現已有四、五百名志工待命；已知連署站有二、三百個，立委趙天麟也提供服務處做為公民割草行動使用、立委管碧玲服務處也放置連署書。考量武漢肺炎疫情恐影響連署，除了發放志工口罩，也計畫在連署站現場準備乾洗手液，要讓志工和民眾安心。

高雄市最近就有不少里長大量印製連署表格，有的里長力拚在一天內收到一百份 ，就可以在今天開張的光復高雄總部，領取「功在高雄」的匾額。

尹立表示，高雄市政府之前在他們舉辦遊行或場地方面做了很多阻撓，他再次呼籲政務官全面退出選委會，歷史上從未有利害關係人還擔任選委會職務的例子。選委會組長李錫冰表示，選委會一定會依規定辦理。

韓國瑜罷免高雄市

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