國民黨主席補選 張亞中籲：別搞小圈圈 要黨員都能參選

針對國民黨黨主席補選，孫文學校校長張亞中今於臉書上批評，「什麼時候了，還關起門玩？」他認為，不該將黨主席候選人的資格規定在中央委員或中評委員的小圈圈內。

張亞中表示，依照目前的規定，要參加中國國民黨主席補選的兩條件：一是曾任中央委員或中評委；二是必須有百分之三黨員（此次為7751人）的連署。

他指出，國民黨目前公告的時程是：1月17日下午，中央黨部發布公告，並開始連署；1月30日至31日，參選人領表；2月3日至4日，參選人登記；2月5日至6日，進行參選資格的連署查核。

張亞中直言，黨中央可以推拖說，這是以往的規定，此次只是蕭規曹隨。但是，別忘了，今年是國民黨繼2016年以來的第二次慘敗。社會大眾與本黨黨員都期待國民黨能夠重新改造，首要之務即是黨主席的補選，如果還是用舊思維、舊框框，不能開大門、走大路，如何能夠昭信天下，有改革的誠意與決心？

他認為，現有的補選程序有問題，既不合乎正義，也不合改革需要。既有的權力結構應該負責，如今又要將黨的改革責任交在同一批人之手。他批評，正值國民黨嚴重挫敗的時刻，還有什麼理由非要將候選主席的資格定在中央委員或中評委員這樣一個小圈圈內？

他表示，由此次大選來看，無數黨員出錢出力，他們的才具與付出，哪裡不如小圈圈的黨員？國民黨人才濟濟，優秀的黨員不一定擔任過中央委員或中評委，何忍以任何理由來阻擋有理想、願意為黨承擔責任的同志？

另外，他質疑，參選人連署，需達黨員百分之三，但黨中央卻不提供黨員名冊，一般參選者如何進行連署？如果有的參選黨員因為曾居黨的高位或有高層關係，因而擁有名冊，不等於是置程序公平正義於不顧？

張亞中說，國民黨連署經常有抄名冊的情況，此次連署時間扣除年假一周，約僅有一周時間連署，再加上武漢肺炎等因素，外界很難想像，參選人連署書的名單均是由黨員一一親筆連署。做為本黨重新改革的第一步，本黨是否要以欺騙造假為起步？