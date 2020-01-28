國際民航組織封友台人士推特 外交部表最強烈的不滿

國際民航組織（ICAO）。本報資料照片 分享 facebook

針對國際民航組織（ICAO）近日來大量封鎖曾發文支持台灣的國際友人推特帳號，甚至指控友台人士蓄意散播不實訊息等，其不當行為遭國際媒體揭露後，包括美國聯邦眾議院外交委員會、美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio, R-FL），以及聯邦眾議員加哈格（Mike Gallagher, R-WI）等國際友人及媒體人士立即嚴正譴責。對於各界友我人士為台灣發出正義之聲、支持我國參與ICAO等國際組織的具體行動，外交部表示誠摯敬意與謝意。

外交部表示，美國眾議院外委會譴責ICAO將各國反對排除台灣的聲音消音，已違反組織宣稱的公平、包容及透明原則，同時參議員魯比歐也指出，ICAO甚至刪除任何提及台灣的推文帳號，此正是中國施壓逼迫及霸凌國際組織，要求屈從中方意志的實例；眾議員加拉格則諷刺ICAO扈從中國政府進行網路霸凌。

外交部強調，ICAO迎合中國政府的蠻橫作風，不當壓制各方支持台灣的聲音，不但喪失其應有的專業中立，更漠視各界人士擁有「世界人權宣言」第19條所保障的言論自由。外交部對此表達最強烈的遺憾與不滿，並已指示我駐加拿大代表處透過各種管道向ICAO表達我國政府的嚴正抗議。此外，我國將結合友邦及友好理念相近國家的力量，共同研議要求ICAO改正類此不當打壓。

外交部認為，ICAO做為國際專業民航組織，理應基於專業廣納各方意見，才能妥善確保全球飛安體系沒有缺口和漏洞，達成「無縫天空」（Seamless Sky）的目標。外交部同時提醒國際社會正視中國持續無理霸凌國際組織要求排除台灣的惡劣做法，此不但無助於兩岸關係的良性發展，更使全人類的安全與健康受到損害。

當今全球遭受中國武漢新型冠狀病毒蔓延之際，更凸顯疾病無國界、飛航安全需跨國合作的迫切需要。在面臨各項跨國界的新興威脅，唯有國際社會全體成員屏除政治偏見與私利，不分彼此共同攜手合作，才能有效因應疫情的擴散，並保障國際飛航安全。