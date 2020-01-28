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民進黨在嘉義執政逾20年 蔡總統指陳明文是關鍵人物

2020-01-28 14:10聯合報 記者卜敏正／即時報導

總統蔡英文昨天到嘉義縣新港奉天宮參拜揭匾、發紅包，隨後參加2020總統立委選舉嘉義縣感恩餐會。連任的立委陳明文認為，這次選舉蔡英文團結民進黨，對抗分裂的國民黨才能夠大贏，強調嘉義一定要團結，有任何問題一定要說出來，一起來解決，絕對不能放在心裡，放久了會出問題。

嘉義縣2020總統選舉得票率創下新高，18鄉鎮得票率新港鄉以71.38%拿下第一名，溪口鄉70.93%位居第二，六腳鄉70.33%第三名。蔡英文總統爲感謝各後援會幹部盡心輔選，昨天在餐會中頒發前三名獎狀，並與幹部合照。內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣山海區立委陳明文、蔡易餘，及不分區立委吳玉琴等人都與會，大家互道恭喜，場面熱絡。

蔡英文在會中特別讚賞感謝陳明文，表示民進黨能在嘉義延續執政超過20年，陳明文絕對是貢獻最多的關鍵人物。

陳明文表示，蔡英文獲得史上最高817萬票，有人說這是因為反送中、也是因為年輕人大舉返鄉投票，這些都是重要原因，但真正關鍵因素是蔡英文團結了民進黨。他說，蔡英文用蘇貞昌擔任行政院長、用賴清德當副總統候選人，一個團結的民進黨對抗分裂的國民黨，所以才能夠大贏。

蔡易餘說，感謝幹部及鄉親支持，勝選也是責任的開始，蔡英文和他連續三屆參選，第一次都落敗，第二次當選，第三次連任，「一路走來都是蔡英文一票、蔡易餘一票」未來四年會繼續努力，不辜負鄉親期待。

蔡英文總統昨天與嘉義縣競選幹部合照。圖／陳明文辦公室提供
蔡英文總統昨天與嘉義縣競選幹部合照。圖／陳明文辦公室提供
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蔡英文昨天參加2020總統立委選舉嘉義縣感恩餐會。圖／陳明文辦公室提供
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蔡易餘、翁章梁、陳明文、吳玉琴昨天都參加嘉義縣感恩餐會。圖／陳明文辦公室提供
蔡易餘、翁章梁、陳明文、吳玉琴昨天都參加嘉義縣感恩餐會。圖／陳明文辦公室提供
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陳明文認為，這次勝選是蔡英文團結民進黨，大贏分裂的國民黨。圖／陳明文辦公室提供
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蔡英文嘉義陳明文

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