朱立倫不選黨主席？ 侯友宜：不分世代、齊心齊力都好
國民黨黨主席改選，新北市前市長朱立倫今在臉書上發文表示，「改造一定有我，改選不必在我」，被外界解讀是表態不參加改選。對此，新北市長侯友宜稍早聯訪時表示，每個人所扮演的角色只要齊心齊力，都是一件很好的事情。
侯友宜今天上午先到板橋慈惠宮、接雲寺發放新春紅包，稍早也搭乘環狀線到新北產業園區站發送紅包，現場排滿等候的民眾。侯友宜受訪時被問到朱立倫一事，他說，每個人只要對黨有想法、有做法，團聚所有力量，帶著所有力量往前走，每個人所扮演的角色只要齊心齊力，都是一件很好的事情，「大家一起努力，讓市民更好，這才是我們要的，讓台灣、讓中華民國更好，這才是我們所希望的。」
至於黨內改革是否要靠青壯世代？侯友宜表示，其實每個人都有責任，不管哪個世代，只要身為黨員都有他的角色跟定位，必須要扮演好自己的角色，把事情做好，同心齊力完成一個目標。
另外，侯友宜一早在慈惠宮也被問到包含江啟臣、郝龍斌都表態要參選黨主席，他說，很多人願意出來為黨做事、扛起責任，他都是樂觀其成。且越多人出來，表示更多人願意團結在一起去承擔所有責任。他因為市政工作非常繁忙，尤其春節期間，不管是交通、治安、市民服務，尤其是武漢肺炎的抗疫，讓他更忙，所以市政永遠是他最大的優先、最大的考量。
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