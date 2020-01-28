朱立倫不選黨主席？ 侯友宜：不分世代、齊心齊力都好

國民黨黨主席改選，新北市前市長朱立倫今在臉書上發文表示，「改造一定有我，改選不必在我」，被外界解讀是表態不參加改選。對此，新北市長侯友宜稍早聯訪時表示，每個人所扮演的角色只要齊心齊力，都是一件很好的事情。

侯友宜今天上午先到板橋慈惠宮、接雲寺發放新春紅包，稍早也搭乘環狀線到新北產業園區站發送紅包，現場排滿等候的民眾。侯友宜受訪時被問到朱立倫一事，他說，每個人只要對黨有想法、有做法，團聚所有力量，帶著所有力量往前走，每個人所扮演的角色只要齊心齊力，都是一件很好的事情，「大家一起努力，讓市民更好，這才是我們要的，讓台灣、讓中華民國更好，這才是我們所希望的。」

至於黨內改革是否要靠青壯世代？侯友宜表示，其實每個人都有責任，不管哪個世代，只要身為黨員都有他的角色跟定位，必須要扮演好自己的角色，把事情做好，同心齊力完成一個目標。