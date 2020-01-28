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罷韓領第二階連署格式 領銜人：韓國瑜是高雄的病毒

2020-01-28 10:50聯合報 記者陳熙文季相儒／即時報導

高雄民間團體發起罷免高雄市韓國瑜行動，今至中選會領取第二階段連署書格式。罷韓領銜人陳冠榮表示，高雄市政已經染病，韓國瑜就是高雄的病毒，而罷免是最好的藥方，並有信心在30天內獲得30萬份罷韓連署。

由「WeCare高雄」、「公民割草」等團體發起的高雄市長韓國瑜罷免行動，已在日前完成第一階段連署，符合規定的提議人數為2萬8560人，跨過2萬2814人的門檻，今上午由領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立，以及台灣基進新聞輿情部副主任張博洋等人至中選會領取第二階段連署人名冊格式。

根據「公職人員選舉罷免法」及其施行細則規定，罷免案有60日可以徵求連署，最後要在連署期間內向高雄市選委會提出連署人名冊正本、影本各1份，逾期將不予受理。

另外，罷免案連署人必須是被罷免人原選舉區的選舉人，連署人數須達原選舉區選舉人總數10%以上，且同一罷免案之提議人不得為連署人，提議人及連署人之人數應分別計算。以2018年地方選舉為例，高雄市選舉人數有228萬1338人，第二階段連署人數門檻達22萬8134人。

陳冠榮在領取連署人名冊格式後表示，他代表罷韓團體擔任領銜人，承擔所有責任，並表示高雄人要展現氣魄，執行憲法賦予的公民權，讓不喜歡的政治人物下台。他並指出，高雄市現在市政染病，韓國瑜就是病毒，若不把病毒根除，很可能擊潰病人身體，必須一鼓作氣罷免，不讓韓國瑜進一步機會危害高雄市政。

他表示，他們很有信心，不只是要在60日內完成連署，收集30萬份連署，甚至希望在30日內就可以達標，目前希望一天就能拉到一萬份連署。甚至有機會達到60天60萬份。他表示，為了達成此目標，現在已經有4、5百名志工待命，人力充足；同時，已知連署站也有2、3百個。

為防武漢肺炎衝擊連署人氣，陳冠榮也表示，他們做好準備，除了發放志工口罩，也計畫在現場準備乾洗手液，要讓志工和民眾安心。

而目前高雄市選委會主委由副市長陳雄文兼任，尹立則表示，此次罷免市長與政務官擔任選委會職務存有利害關係，呼籲政務官應該全面退出高雄市選委會。

罷韓領銜人陳冠榮（右二）與wecare高雄發起人尹立（右一）、台灣基進新聞輿情部...
罷韓領銜人陳冠榮（右二）與wecare高雄發起人尹立（右一）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（右三）上午一起至中選會領取連署書格式。記者季相儒／攝影
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罷免韓國瑜高雄市

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