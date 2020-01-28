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不選國民黨主席？ 朱立倫：改造一定有我 改選不必在我

2020-01-28 10:22聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

國民黨黨主席改選，前新北市長朱立倫今在臉書上表示，「改造一定有我，改選不必在我」，似乎表態不願參加改選。

國民黨立委江啟臣大年初一在台中市豐原區豐原大道的服務處宣布參選國民黨主席，有台中市前市長胡志強、國民黨中央委員連勝文、立法委員蔣萬安及新北、台中等地立委、議員、里長都以親自到場或錄製影片表態力挺。

至於朱立倫是否參選？他今天在臉書上發文表示，「讓台灣更好，是國民黨的責任。改造一定有我，改選不必在我。」

他表示，國民黨需要破釜沉舟，全面改造，方能成為台灣發展的後盾。台灣的未來繫乎於政黨政治是否能良性競爭及理性互動，國民黨身為最大的在野黨，必須扮演起「中道制衡」的角色。並指出，1月11日選舉結束當晚，他就提出「改造比改選重要」。國民黨必須大破大立，才能浴火重生。

朱立倫進一步指出，這半個月來，他與各界許多關心國民黨未來的朋友們，包括縣市長、民代、學者專家們交換意見。大家一致認為，國民黨的改造，千頭萬緒，必須要大家共同承擔，分進合擊。

他也彙整出國民黨改造的五大領域：黨務重整，組織再造；世代傳承，人才培育；台灣定位，兩岸論述；民生政策，影子內閣；對美關係，國際連結。

朱立倫強調，國民黨改造工作千頭萬緒，未來國民黨主席將耗費極大的心力於黨務的改造和內部的改變，其他部分則須隨時審視國際局勢發展，結合社會民意，從外部突破。國民黨的改造必須內外分進合擊方能成功。

他表示，近日分別和郝龍斌及江啟臣深談改革的理念。兩位皆表示願意承擔國民黨內改革的執行重任，大家均有「共同協力，分進合擊」打造全新國民黨的共識。

朱立倫說，他會持續秉持共同承擔的心念，以分進合擊的方式，從外部全力協助國民黨的五大改革。尤其是人才培育、台灣定位、兩岸論述，影子內閣及對美關係。

他說，國民黨創黨126年以來，一直都是在國家最關鍵的時刻，提出國家的定位與發展韜略。在瞬息萬變的國際局勢中，國民黨必須更清楚自己在台灣未來發展中的定位，並以分進合擊的方式，快速完成改革。唯有如此，才能幫助台灣在亞洲及國際上找到最佳發展定位及方向。

他強調，改革之路困難險阻，改造比改選更重要，「改造一定有我，改選不必在我，讓我們分進合擊，共同承擔」。

前新北市長朱立倫今在臉書上表示，「改造一定有我，改選不必在我」，似乎表態不願參加...
前新北市長朱立倫今在臉書上表示，「改造一定有我，改選不必在我」，似乎表態不願參加改選。圖／取自朱立倫臉書
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國民黨朱立倫

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