上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

武漢新型冠狀病毒（2019-nCOV）在大陸蔓延，適逢新年假期，不少大陸民眾飛到外地過新年。昨晨（27日），一架從日本名古屋出發的南方航空航班，離境前檢測出兩名武漢遊客發燒。航空公司請該兩名發燒遊客下機，但部分上海遊客得知其他10多名武漢遊客服用感冒藥後量體溫，拒絕登機與他們同行。疑似其中一名武漢女遊客將事情上網公布，怒斥：「這還是同胞嗎？要崩潰了」。

據星島網報導，事發於27日早上，南航航班CZ380原定早上8時40分登機，從名古屋飛往上海。因有10幾名武漢乘客，同一班機的上海旅客不願登機，因此已逗留機場7小時。數名的上海乘客表示，在登記的半個小時前，發現十幾個武漢旅客在吃感冒藥後量體溫。

他指控，一名發燒發到37.2度的乘客，吃完藥後，體溫降至36.8度。有乘客表示，機上有老幼和孕婦，一百多人，既然要量體溫，就應該不要登機。南航勸說，會將武漢的旅客隔離三排位置，但他們不同意。最後領事館人員前來協調，武漢遊客先飛，上海乘客就免費改簽，乘搭另一航班。

有自稱是該班航班的武漢旅客將事件上載到網上，指責該批上海乘客，「這還是同胞嗎？」，事件也引起網友討論。