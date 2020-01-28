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旅客月台跌落遭普悠瑪撞上 台鐵保安-永康列車延誤

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

2020-01-28 10:21聯合報 記者羅印冲／即時報導

武漢新型冠狀病毒（2019-nCOV）在大陸蔓延，適逢新年假期，不少大陸民眾飛到外地過新年。昨晨（27日），一架從日本名古屋出發的南方航空航班，離境前檢測出兩名武漢遊客發燒。航空公司請該兩名發燒遊客下機，但部分上海遊客得知其他10多名武漢遊客服用感冒藥後量體溫，拒絕登機與他們同行。疑似其中一名武漢女遊客將事情上網公布，怒斥：「這還是同胞嗎？要崩潰了」。

據星島網報導，事發於27日早上，南航航班CZ380原定早上8時40分登機，從名古屋飛往上海。因有10幾名武漢乘客，同一班機的上海旅客不願登機，因此已逗留機場7小時。數名的上海乘客表示，在登記的半個小時前，發現十幾個武漢旅客在吃感冒藥後量體溫。

他指控，一名發燒發到37.2度的乘客，吃完藥後，體溫降至36.8度。有乘客表示，機上有老幼和孕婦，一百多人，既然要量體溫，就應該不要登機。南航勸說，會將武漢的旅客隔離三排位置，但他們不同意。最後領事館人員前來協調，武漢遊客先飛，上海乘客就免費改簽，乘搭另一航班。

有自稱是該班航班的武漢旅客將事件上載到網上，指責該批上海乘客，「這還是同胞嗎？」，事件也引起網友討論。

有網友就批評該批武漢民眾，「都發熱了還滿處竄，報復社會嗎」、「本來就不應該上去，交叉感染怎麼算？」、「全中國的人都有意識，只有部分湖北人現在覺得沒事沒事」；亦有網友指責上海旅客，要互相理解，「大家都是同胞，我相信都沒有壞心眼，不要指責任何人」、「地域歧視到國外了」。另有網友指責南方航空不把旅客生命當回事，處理不當。

上海遊客不願意與武漢人搭同一班機。圖／取自星島網
上海遊客不願意與武漢人搭同一班機。圖／取自星島網
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武漢肺炎肺炎

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