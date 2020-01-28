《科學》雜誌：武漢肺炎病毒起源地恐非華南海鮮市場

外界早前均認定，導致這次武漢肺炎大爆發的新型冠狀病毒，發源地為武漢華南海鮮市場。但《科學》雜誌（Science Magazine）指出，病毒最初可能源自其它地方。甚至有學者認為，最早的感染可能發生在去年11月，當時病毒已經在人群中悄無聲息地傳播。隨著病毒傳播到市場後，才在12月下旬出現華南海鮮批發市場的大量病例。

《科學》雜誌26日最新發表的文章：「武漢海鮮市場可能並非新型冠狀病毒發源地」指出，有學者認為，根據中國學者最新在權威醫學雜誌《柳葉刀》上發表的論文，對此前被認為的新型冠狀病毒的起源地—武漢華南海鮮市場表示了質疑。

此前，《柳葉刀》上發表的論文首次披露，此次疫情中最早接受病患定點治療的武漢市金銀潭醫院收治的前41名患者的情況。這篇論文的研究者追蹤了第一批41個確診病例的病史，其中有13個病例與華南海鮮市場無接觸史，27個病例曾到訪過海鮮市場。在最早出現的4名感染者中，有3人沒有華南海鮮市場暴露史。

這篇論文第一作者、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林在接受《財新網》採訪時表示，「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源。（新型冠狀病毒起源）是多源性。」但黃朝林認同該病毒有較大可能來源於野生動物。

論文通訊作者、中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曹彬在回復《科學》雜誌時也表示，「現在看起來很明確，華南海鮮市場不是唯一的疫源地，但說實話，我們還不知道病毒到底來自哪裡。」

論文指出，首批病人中最早出現的病例為去年12月1日，該病例與華南海鮮市場無接觸史。該病例和後續病例之間也沒有發現流行病學聯繫。

美國喬治城大學傳染病專家盧西（Daniel Lucey）在接受《科學》採訪時表示，「13個人和這個市場沒有任何聯繫。這不是個小數字。」他認為，如果數字真實準確，那麼最早的感染可能發生在去年11月。因為在感染和症狀出現之間有一段潛伏期。

盧西表示，如果是這種情況，新型冠狀病毒最初可能源自其它地方，在更早的時候就已經在人群中悄無聲息地傳播，隨著傳播到海鮮市場後，才在12月下旬出現華南海鮮批發市場的大量病例。

他還補充道，另外兩種情況是，病毒的來源是一群被感染的動物，或者是某一種進入海鮮市場的動物。

基於此，盧西建議，對相關的人和動物（包括來自其他動物市場的供應商）血液樣本可以儘快進行回溯分析，這可能會更加清楚地撥開新型冠狀病毒起源的迷霧。