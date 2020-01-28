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《科學》雜誌：武漢肺炎病毒起源地恐非華南海鮮市場

2020-01-28 01:01聯合報 記者林則宏／即時報導

外界早前均認定，導致這次武漢肺炎大爆發的新型冠狀病毒，發源地為武漢華南海鮮市場。但《科學》雜誌（Science Magazine）指出，病毒最初可能源自其它地方。甚至有學者認為，最早的感染可能發生在去年11月，當時病毒已經在人群中悄無聲息地傳播。隨著病毒傳播到市場後，才在12月下旬出現華南海鮮批發市場的大量病例。

《科學》雜誌26日最新發表的文章：「武漢海鮮市場可能並非新型冠狀病毒發源地」指出，有學者認為，根據中國學者最新在權威醫學雜誌《柳葉刀》上發表的論文，對此前被認為的新型冠狀病毒的起源地—武漢華南海鮮市場表示了質疑。

此前，《柳葉刀》上發表的論文首次披露，此次疫情中最早接受病患定點治療的武漢市金銀潭醫院收治的前41名患者的情況。這篇論文的研究者追蹤了第一批41個確診病例的病史，其中有13個病例與華南海鮮市場無接觸史，27個病例曾到訪過海鮮市場。在最早出現的4名感染者中，有3人沒有華南海鮮市場暴露史。

這篇論文第一作者、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林在接受《財新網》採訪時表示，「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源。（新型冠狀病毒起源）是多源性。」但黃朝林認同該病毒有較大可能來源於野生動物。

論文通訊作者、中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曹彬在回復《科學》雜誌時也表示，「現在看起來很明確，華南海鮮市場不是唯一的疫源地，但說實話，我們還不知道病毒到底來自哪裡。」

論文指出，首批病人中最早出現的病例為去年12月1日，該病例與華南海鮮市場無接觸史。該病例和後續病例之間也沒有發現流行病學聯繫。

美國喬治城大學傳染病專家盧西（Daniel Lucey）在接受《科學》採訪時表示，「13個人和這個市場沒有任何聯繫。這不是個小數字。」他認為，如果數字真實準確，那麼最早的感染可能發生在去年11月。因為在感染和症狀出現之間有一段潛伏期。

盧西表示，如果是這種情況，新型冠狀病毒最初可能源自其它地方，在更早的時候就已經在人群中悄無聲息地傳播，隨著傳播到海鮮市場後，才在12月下旬出現華南海鮮批發市場的大量病例。

他還補充道，另外兩種情況是，病毒的來源是一群被感染的動物，或者是某一種進入海鮮市場的動物。

基於此，盧西建議，對相關的人和動物（包括來自其他動物市場的供應商）血液樣本可以儘快進行回溯分析，這可能會更加清楚地撥開新型冠狀病毒起源的迷霧。

根據武漢市衛生健康委員會早前通報，武漢肺炎第一例患者在去年12月8日出現症狀，且大多數病例與1月1日關閉的華南海鮮市場有關。

有研究認為，導致這波肺炎疫情的新型冠狀病毒起源地恐非外界早前認定的華南海鮮市場。...
有研究認為，導致這波肺炎疫情的新型冠狀病毒起源地恐非外界早前認定的華南海鮮市場。（取自《新京報》）
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