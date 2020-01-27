監察院的屋頂閣樓 曾經藏有九個神秘牌位

去年監察院連續發生同仁猝逝，以及外觀整修工程砸破穹頂等意外。院方盤點發現，在閣樓有九個已故人員的牌位，因為年代太久，無人祭祀。最後院方決定，將這些已故同人的英靈，迎到大屯山的前院長于右任墓，與于右任同受奉祀。

監察院副祕書長劉文仕，撰寫一篇「監察院九個牌位的故事」，詳述事情前後經過，並且收錄在院長張博雅夫婿紀展南自費出版《夜談知事》書中。《夜談知事》其中收集紀展南以往的遊記、短評、雜文等各類著作，也有不少監察院同仁敘及平日工作點滴。他在自序中提及，「夜談知事」書名為張博雅所取，全書「說的就是一些輕鬆小語，鄉間鄰里的三五好友，結伴迎著徐徐晚風，談天說地，百無禁忌的閒聊話」。

去年四、五月間，監察院先是有同仁癌症病逝，隨即連續有兩位同仁在值勤時猝死，外觀整修工程被工人不慎碰破穹頂等意外。篤信佛教命理的監院前副祕書長陳吉雄，透過監院退休公務人員協會告知，院內有已故同仁的牌位，早期每年清明節都會請出來祭拜，但後來就被遺忘，建議儘速找出來妥為處理，將牌位安奉在寺廟。

經過秘書處翻箱倒櫃，終於在監院穹頂兩側的「衛塔」內，一個已經浸有水漬的大紙箱中找到牌位，才發現原來牌位不只一個，而是九個，包括已故院長于右任、李嗣璁的神位，以及已故副院長、職員、審計長、工友的神位。由於當年監察院許多職員單身跟隨政府遷台，去世後無人祭祀，便設立了這些牌位。其中，李嗣璁院長是民國六十一年逝世，因此可以推斷這些牌位的時間，大約在民國六十年代。

依據監院資深員工表示，以往每逢清明節，會將這些牌位送到不遠的善導寺祭拜，再攜回院內收置，時間約達廿年。但到民國八十年代之後，因為當初承辦人員退休，主管又未指示，祭祀因此中斷，隨著時間日久，大家連牌位放在哪裡都忘了。

當初院方以為，只有一個牌位，如果移到寺廟安奉，大概只要十至廿萬元，由正副院長、秘書長自掏腰包即可，沒想到一共有九個，如果放到廟裡，經費需要上百萬，遠超出眾人預料，公家預算也不可能核銷這筆科目。此時牌位消息已經在院內傳開，影響同仁心情，更不能不處理。

劉文仕曾任內政部民政司長，對宗教殯葬事務接觸不少，他回內政部與老同事討論，認為不一定要安置寺廟。於是他再輾轉聯絡上道教人士，討論後認為，可以將這些已故院內同仁的亡靈，移往台北大屯山的于右任墓園，與老院長同饗祭祀。

最後院方邀請有長期實務經驗的中國禪和道教會理事長李聖玄，於六月十六日星期天，與監察院、審計部各一位員工代表，冒著酷熱登上存放牌位的衛塔，持咒念經後將牌位請下，送往于右任墓園祭拜，並將香灰放入墓前香爐，同受瞻仰祭拜。然後李聖玄再將「空」牌位帶回自己住持的「善息堂」道觀，經過誦經祝禱後放入金爐火化。