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台灣第5例武漢肺炎！ 中部50多歲女性從武漢返台五天發病

海基會：部分滯留武漢台人有迫切需要 盼盡速回台

2020-01-27 14:33聯合報 記者羅印冲／即時報導

中國大陸武漢肺炎疫情擴大，海基會27日表示，春節期間，緊急服務專線接到許多民眾的求助電話。不少國人因短期出差、旅遊、探親等原因滯留武漢，陸續出現藥品缺乏，居所不定與衛生醫療等困境，他們的身體與精神狀況令人擔憂。

海基會表示，海基會緊急服務專線，連日來接到很多求助電話，其中很多不是台商或台商家屬。例如，有短期出差國人受困武漢，人在台灣的妻子突然小產，當事人心急如焚，想要趕回台灣。也有民眾因痛風之故而些微發燒，差點被趕出飯店，家屬擔心，倘若被送出飯店送醫院，後果不堪設想。

海基會表示，也有不少民眾求助，家人臨時出差到武漢，慢性病藥物不夠，現在當地就醫困難，不知如何是好，希望獲得緊急人道援助。

海基會表示，在武漢有一群人其實更迫切需要政府的協助。現在困在武漢等待回台的民眾，很多並非在那裡長期經商，而是短期出差旅遊，在武漢沒有固定住所，人生地不熟的民眾，他們的處境更嚴峻，更需要政府的協助。這些求助民眾迫切希望，政府能盡速與對岸達成處理方式的共識。這些短期出差旅遊的民眾，比長期在中國大陸生活的台商，面對疫情持續擴散時，更為脆弱，更需要政府協助。

海基會說，我方非常關心滯陸國人狀況，在接獲陳情後，即時完整把民眾需求彙整給相關部門，也建立群組，把疫情最新資訊及應對措施提供給滯陸國人。

湖北省有許多城市已經封城，機場、火車、地鐵等公共運輸全數暫停營運。美聯社
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