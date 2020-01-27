海基會：部分滯留武漢台人有迫切需要 盼盡速回台

中國大陸武漢肺炎疫情擴大，海基會27日表示，春節期間，緊急服務專線接到許多民眾的求助電話。不少國人因短期出差、旅遊、探親等原因滯留武漢，陸續出現藥品缺乏，居所不定與衛生醫療等困境，他們的身體與精神狀況令人擔憂。

海基會表示，海基會緊急服務專線，連日來接到很多求助電話，其中很多不是台商或台商家屬。例如，有短期出差國人受困武漢，人在台灣的妻子突然小產，當事人心急如焚，想要趕回台灣。也有民眾因痛風之故而些微發燒，差點被趕出飯店，家屬擔心，倘若被送出飯店送醫院，後果不堪設想。

海基會表示，也有不少民眾求助，家人臨時出差到武漢，慢性病藥物不夠，現在當地就醫困難，不知如何是好，希望獲得緊急人道援助。

海基會表示，在武漢有一群人其實更迫切需要政府的協助。現在困在武漢等待回台的民眾，很多並非在那裡長期經商，而是短期出差旅遊，在武漢沒有固定住所，人生地不熟的民眾，他們的處境更嚴峻，更需要政府的協助。這些求助民眾迫切希望，政府能盡速與對岸達成處理方式的共識。這些短期出差旅遊的民眾，比長期在中國大陸生活的台商，面對疫情持續擴散時，更為脆弱，更需要政府協助。