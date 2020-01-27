防隱匿旅遊史 健保卡一插就知14天內是否自武漢回台

武漢肺炎境外移入台灣病例達4例。為武漢肺炎防疫情擴大，健保署已緊急於健保醫療資訊雲端查詢系統摘要區，建置「高風險地區入境日期資料」提示，並於今日凌晨上線，持有健保身份的民眾若14天內有由武漢入境之資料，會於摘要區註記提示，以提醒醫師留意高風險個案。

健保署參議吳淑慧表示，該資料並回溯1月13日至今，目前共有1640人符合武漢入境；資訊將每天更新外，未來對象範圍不排除擴大至湖北省或其他地區。

健保署長李伯璋表示，全球持續發現確診個案，為防止疫情擴大並協助掌握病人流向，健保署於1月25日下午收到行政院副院長陳其邁指示，運用移民署提供的最近3個月內曾到過湖北地區之入出境名單資料，建置「高風險地區入境日期資料」。有武漢旅遊史患者就醫時，醫療院所在插入健保卡時，就能於健保雲端系統中查詢，即時提醒與掌握該就醫民眾有武漢地區旅遊史。

李伯璋說，健保署與移民署合作，鉤稽移民署從1月13日起（14天內）由武漢入境台灣的名單資料，也感謝署內資訊人員努力趕工，在1月25日收到指示後一日內完工，於昨日晚間九點進行測試、今日凌晨正式上線，提示於健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要，供醫師於診斷病人時提高警覺，全力防堵疫情擴散。