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武漢肺炎已累積80死 陸媒：首名中國官員不治去世

防隱匿旅遊史 健保卡一插就知14天內是否自武漢回台

2020-01-27 12:23聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

武漢肺炎境外移入台灣病例達4例。為武漢肺炎防疫情擴大，健保署已緊急於健保醫療資訊雲端查詢系統摘要區，建置「高風險地區入境日期資料」提示，並於今日凌晨上線，持有健保身份的民眾若14天內有由武漢入境之資料，會於摘要區註記提示，以提醒醫師留意高風險個案。

健保署參議吳淑慧表示，該資料並回溯1月13日至今，目前共有1640人符合武漢入境；資訊將每天更新外，未來對象範圍不排除擴大至湖北省或其他地區。

健保署長李伯璋表示，全球持續發現確診個案，為防止疫情擴大並協助掌握病人流向，健保署於1月25日下午收到行政院副院長陳其邁指示，運用移民署提供的最近3個月內曾到過湖北地區之入出境名單資料，建置「高風險地區入境日期資料」。有武漢旅遊史患者就醫時，醫療院所在插入健保卡時，就能於健保雲端系統中查詢，即時提醒與掌握該就醫民眾有武漢地區旅遊史。

李伯璋說，健保署與移民署合作，鉤稽移民署從1月13日起（14天內）由武漢入境台灣的名單資料，也感謝署內資訊人員努力趕工，在1月25日收到指示後一日內完工，於昨日晚間九點進行測試、今日凌晨正式上線，提示於健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要，供醫師於診斷病人時提高警覺，全力防堵疫情擴散。

李伯璋說，本項註記今日凌晨上線後，武漢回國民眾看診時，醫師進入健保雲端系統查詢即可看見外，確診個案的相關接觸者也將建檔。如目前台灣已確診的四例個案中，日前確診的台商跑至高雄「金巴黎」舞廳，該舞廳相關接觸者，一樣會被建檔。他也呼籲病人就醫時亦應主動告知醫師近期旅遊史，讓醫師能更能正確即時診療，保護國人健康。

健保署長李伯璋表示，該資料提示於今日凌晨正式上線，提示於健保雲端系統主頁面的病人...
健保署長李伯璋表示，該資料提示於今日凌晨正式上線，提示於健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要，供醫師於診斷病人時提高警覺。記者簡浩正／攝影
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為防武漢肺炎疫情擴大，健保署已於健保醫療資訊雲端查詢系統摘要區，建置「高風險地區...
為防武漢肺炎疫情擴大，健保署已於健保醫療資訊雲端查詢系統摘要區，建置「高風險地區入境日期資料」提示，並於今日凌晨上線，持有健保身份的民眾若14天內有由武漢入境之資料，會於摘要區註記提示（圖中綠色字），以提醒醫師留意。圖／健保署提供
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健保卡移民署醫師

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