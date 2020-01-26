影／賴清德苗栗玉清宮發放福袋 上香祈福

下屆副總統當選人賴清德下午到苗栗市玉清宮發放總統府紅包，吸引大批鄉親到場排隊領福袋，賴清德並由苗栗縣長徐耀昌、玉清宮董事長魏俊傑等人陪同上香，祈求國泰民安、風調雨順。

賴清德下午3點15分抵玉清宮，苗栗縣長徐耀昌、頭份前市長徐定禎、縣議員羅貴星、許櫻萍、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿、行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻及地方人士多人到場迎接。