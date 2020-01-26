北京宣布 大中小學幼兒園延期開學

央視報導，北京市今天（26日）下午宣布，寒假過後的大中小學幼兒園下學期開學日延後，北京市各校須一校一政策，因地制宜合理安排學生學習，要特叨重視學生的心理健康工作。

先前只有湖北省通告全省大中小學延期開學。北京市宣布延期開學後，預估大陸其他各省市也將跟進宣布此項新措施。 北京宣布大中小學與幼兒園學生將延期開學。（新湖南） 分享 facebook