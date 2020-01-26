親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施一次看

加州發現首例武漢肺炎病例 證實患者曾去武漢

北京宣布 大中小學幼兒園延期開學

2020-01-26 17:00聯合報 記者陳言喬／即時報導

央視報導，北京市今天（26日）下午宣布，寒假過後的大中小學幼兒園下學期開學日延後，北京市各校須一校一政策，因地制宜合理安排學生學習，要特叨重視學生的心理健康工作。

先前只有湖北省通告全省大中小學延期開學。北京市宣布延期開學後，預估大陸其他各省市也將跟進宣布此項新措施。

北京宣布大中小學與幼兒園學生將延期開學。（新湖南）
北京宣布大中小學與幼兒園學生將延期開學。（新湖南）
分享

北京幼兒園寒假

延伸閱讀

林鄭月娥向北京求援 希望大陸提供口罩

「首都保衛戰」升級 北京天津暫停省際客運進出

北京證實3醫護感染「武漢肺炎」 2人到過武漢

再隔離！北京半封城 武漢私車城中禁行

相關新聞

蔡英文年初二送福袋 發到手軟展現高人氣

2020-01-26 16:31

馬英九到義民廟發福卡 談兩岸關係「維持和平與繁榮」

2020-01-26 14:28

韓國瑜的滷肉飯與礦泉水 到底是哪一碗？

2020-01-26 13:26

臉書粉絲破百萬 羅智強宣布參選2022台北市長

2020-01-26 13:23

被林濁水痛批不像話 柯文哲酸：打手也當得太認真

2020-01-26 12:00

影／發紅包不戴口罩 柯文哲表示風險程度還不到

2020-01-26 11:52

羅文嘉一年胖6公斤 找林飛帆尬桌球化解職業傷害

2020-01-26 09:59

總統發福袋 宮廟舉牌「請不要握手」

2020-01-25 23:27

馬批蔡沒戴口罩 府：別冒充專家 醫師：人多時要戴

2020-01-25 23:24

蔡英文年初一走春人氣夯 中壢仁海宮排福袋人龍長3公里

2020-01-25 17:44

影／相隔20年 馬英九、韓國瑜都用「出征」拍競選影片

2020-01-25 16:00

最會作菜的中華民國總統？蔡英文的拿手料理

2020-01-25 15:26

新竹縣長楊文科初一發紅包 鄉親喊「要連任喔！」

2020-01-25 15:03

賴清德未戴口罩代發總統福袋 不少民眾載口罩領取

2020-01-25 14:59

陳信瑜反同立場又曾任謝長廷助理 柯文哲：共融社會

2020-01-25 12:26

影／賴清德高雄發紅包 強調政府有能力防疫

2020-01-25 11:47

馬批蔡沒戴口罩 蘇貞昌：防疫是視疫情狀況

2020-01-25 11:29

WHO獨缺台灣 蘇貞昌：自救才能救人，中國不理性與蠻橫

2020-01-25 11:28

大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08

馬英九偏愛無味「中興便當」？私下紅豆餅才是至愛

2020-01-24 13:24

武漢肺炎 世衛尚未列國際公衛緊急事件

2020-01-24 03:16

疑武漢肺炎？台東隔離治療婦初檢陰性 求慎重明2次送驗

2020-01-23 18:50

韓家軍選黨主席不利黨整合？謝龍介：相關質疑會納評估

2020-01-23 14:00

【重磅快評】疫情蔓延時的人道 又被兩岸政治挾持

2020-01-23 11:45

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

我國首例武漢肺炎確診 北市聯醫分享民眾就診SOP

2020-01-22 11:41

賴清德：新潮流不是黨內最大派系

2020-01-22 09:43

借調學界閣員 內閣動向受矚目

2020-01-21 23:11

影／蔡賴蘇釋前嫌拚勝選 林鶴明:競爭後團結是綠營優點

2020-01-21 13:23

他提三招對付民進黨 網：國民黨高層都一團心結啊！

2020-01-20 10:36

蔡英文慰留陳師孟 孫大千：同意陳水扁清白無辜？

2020-01-18 08:18

他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮嗎？

2020-01-17 18:06

國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

2020-01-15 16:51

民調/戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門

2020-01-14 08:28

新聞眼／是合是分 三黨都應思量

2020-01-14 00:09

被指輔選有功有望「更上一階」 林佳龍曝選後計畫

2020-01-13 11:14

影／劉櫂豪順利連任：配合縣府爭取打通26線

2020-01-12 11:04

蔡英文深綠大本營嘉縣得票創新高 唯獨阿里山鄉輸

2020-01-12 10:53

沒有要高虹安裸退 蔡壁如：我們就像一家人

2020-01-12 09:52
看更多

熱門文章

舞小姐坐檯後也不適 就醫才揭台商染武漢肺炎還上舞廳

2020-01-25 17:23

整理包／武漢肺炎全球確診破2000例釀56死！汕頭撤回封城

2020-01-26 16:21

武漢肺炎防疫 韓國瑜宣布高市提升為一級開設

2020-01-25 22:48

武漢肺炎入侵 韓國瑜銷假回高雄坐鎮

2020-01-25 20:39

疫情暴增 大陸武漢肺炎56死、確診病例逼近2000例

2020-01-26 09:03

憂武漢肺炎疫情擴大 美國派包機撤武漢僑民

2020-01-25 21:00

武漢肺炎疫情擴大！廣東省汕頭市宣布「封城」

2020-01-26 11:23

台中男武漢返台吃團圓飯 竟趴趴走還拒絕市府訪視

2020-01-26 13:49

武漢肺炎蔓延北京防疫升級 展開「首都保衛戰」

2020-01-25 21:36

內部曝光！網友實拍武漢封城24小時後生活：已成空城

2020-01-26 12:09

獨／武漢仍有兩千台商 海基會函請海協會准以包機撤離

2020-01-25 23:10

防堵武漢肺炎襲台！陸客限制變嚴 剩陸生、配偶可來台

2020-01-25 20:08

再不走就「死刑」！ 英政府傳緊急規劃武漢撤僑

2020-01-26 11:03

武漢肺炎確診台商跑舞廳 高市追蹤80餘人

2020-01-25 19:01

台商患武漢肺炎還到舞廳 法務部：即刻偵查依法究責

2020-01-26 01:14

流行疫情指揮中心記者會 金芭黎女員工初驗為陰性

2020-01-26 11:47

才宣布就轉彎？廣東汕頭市收回「封城」通告

2020-01-26 14:48

疫情升溫 習近平破天荒大年初一舉行疫情防控會議

2020-01-25 20:15

武漢半月內再建第二所仿「小湯山醫院」 新增床位1300張

2020-01-25 17:51

武漢肺炎確診病患未自我管理 高市急尋接觸過的民眾

2020-01-26 02:53

再隔離！北京半封城 武漢私車城中禁行

2020-01-25 22:59

民眾入住六福萬怡驚遇陸客：要買退燒藥 投訴飯店員工無人戴口罩

2020-01-25 20:32

武漢肺炎是否如SARS危險 專家：言之過早

2020-01-25 22:30

澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人負壓病房隔離

2020-01-26 02:17

蔡正元追加轟口罩政策 陸改天找碴台灣只能摸摸鼻子

2020-01-26 08:37

學者警告：全球任何一個城市都可能成為另一個武漢

2020-01-26 08:39

全球武漢肺炎病例破1,400例 遍及14個國家和地區

2020-01-25 23:11

台商沒戴口罩...你從哪回？坐檯女一問嚇壞就醫

2020-01-25 23:09

罹武漢肺炎台商不誠實 法務部警政署調查

2020-01-25 21:25

未公布患者行程就是隱暪疫情？ 疾管署說話了

2020-01-25 17:36

內地人踴躍捐物資 武漢醫院：口罩幾乎無符合標準的

2020-01-26 08:14

大陸宣布 全國旅行社團隊遊即日起全部暫停

2020-01-25 22:20

江啟臣參選國民黨黨主席 「李柯太太」力挺

2020-01-25 18:41

染病台商沒戴口罩就來喝酒消費 金芭黎舞廳全面消毒

2020-01-26 09:28

臉書粉絲破百萬 羅智強宣布參選2022台北市長

2020-01-26 13:23

大陸專家估計 還要20天武漢肺炎疫情才會減緩

2020-01-26 14:12

【即時短評】江啟臣參選黨主席 結束黨大咖領導時代

2020-01-26 00:55

防治武漢肺炎 高雄的醫學中心和市立醫院嚴管進出

2020-01-26 00:06

武漢肺炎防疫 移民署停發小三通落地簽

2020-01-26 15:24

防武漢肺炎 疫情中心祭重罰：違反居家隔離將強制隔離

2020-01-26 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top