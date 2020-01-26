高雄台商隱匿武漢肺炎病情 陳建仁批害人害己

武漢肺炎持續當中，日前有台商返台時隱匿病情，甚至到高雄市苓雅區舞廳金芭黎消費，引發各界關注。對此，SARS時期的指揮官、副總統陳建仁今在臉書上批評，這是很令人痛心的害人害己的行為，呼籲相關人士務請發揮「誠實申報、遵守規範、愛己愛人」。

陳建仁說，中國已全面禁止旅行社出團，顯示武漢肺炎不止在武漢有明顯的社區感染，連其他省市也有社區感染之虞！目前國內仍在接待陸客團的旅行社、導遊、餐廳、旅社，都應該提高警覺，密切關注每位團員每天的健康狀況，包括量體溫，查詢有無咳嗽、流鼻涕、呼吸急迫等呼吸道症狀，有發燒或呼吸道症狀者應立即送醫，未發病的團員都應作好自主健康管理！

針對高雄武漢台商隱匿發燒和咳嗽資料，陳建仁說，台商未誠實填報健康申明書，未誠實告知醫護人員自己來自武漢，更未誠實交待未戴口罩到舞廳跳舞，這是很令人痛心的害人害己的行為！除高雄市衛生局依法罰款三十萬元之外，如果造成傳染他人，還必需接受傳染病防治法規定的其他刑罰。