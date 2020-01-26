美國駐武漢總領館人員撤離 陸外交部：將協助

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針對美國駐武漢總領館宣布閉館並計畫撤回美方人員，大陸外交部發言人華春瑩26日表示，中方將根據國際慣例，依照中方有關防疫規定，作出相應安排，提供必要協助和便利。

華春瑩表示，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，中方及時向世界衛生組織及有關國家通報疫情信息，並保持密切溝通。日前，美方提出希將美駐武漢總領館人員從武漢撤回美國。中方根據國際慣例，依照中方有關防疫規定，作出相應安排，提供必要協助和便利。