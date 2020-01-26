臉書粉絲破百萬 羅智強宣布參選2022台北市長

國民黨台北市議員羅智強今上午在臉書發文表示，他的粉絲已經突破107萬，決定兌現承諾，「正式宣布參選2022台北市長」。圖／羅智強臉書 分享 facebook 國民黨台北市議員羅智強曾在2016年說，若他的臉書粉絲達到100萬，會參選台北市長。羅智強今上午在臉書發文表示，他的粉絲已經突破107萬，決定兌現承諾，「正式宣布參選2022台北市長」，還強調曾多次被澆冷水，但有107萬粉絲挺他，不必眾星拱月，不用黃袍加身，平平淡淡在臉書宣布這個決定。

羅智強在臉書表示，在新年的開端，我正式宣布參選2022台北市長。四年前，我的粉絲只有1萬，當我告訴别人，有100萬粉絲將選台北市長時，許多政界的朋友都抱以同情的眼光，也有人冷冷的對我說，你是那根蔥？而今天，我的粉絲107萬，雖然我被潑了無數的冷水，但有一群人始終相信羅智強做得到，那就是各位。

羅智強說，這107萬的傳奇，是各位陪我一起創造的，所以今天的我，不必眾星拱月，不用黃袍加身，沒有大張旗鼓的記者會造勢，就是平平淡淡的在臉書宣布這個決定，靜靜的用接下來的三年時間努力耕耘，和大家一起創造新的傳奇。

羅智強說，他也將同時舉行北美21城、15場台北市長參選巡講，為台北向世界取經，也透過一場又一場的演講向大家訴說我的從政理念，首場將在西雅圖、台北時間1月27日清晨6點，西雅圖時間1月26下午2點舉行。

他也強調，未來並非坦途，宣布後將有萬箭穿心，但是他不怕，這世上沒有不可能的事，必定可以寫下新的勝利篇章。

至於參選北市長的巡講為何選擇從美國展開？羅智強受訪表示，他2016年曾在美國走了2萬多里路，走訪31座城市，期間僑胞給他很多鼓勵，讓他決定參選北市長，因此今年再回到這裡，讓僑界老友知道他新的想法。

羅智強說，他覺得行萬里路是參選台北市長很重要的事情，有需要去當台北的眼睛，看看世界進步發展，聽聽不同聲音跟意見，把世界當成台北的老師，也能宣揚理念、跟僑界朋友交換意見。