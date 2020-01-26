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武漢肺炎破2千例：廣東汕頭「封城」 中國海外陸客團全停

防武漢肺炎 疫情中心祭重罰：違反居家隔離將強制隔離

法國也自武漢撤僑 大巴送至長沙先隔離14日

2020-01-26 12:29聯合報 記者林則宏／即時報導

目前各國紛紛開始計畫從湖北撤僑。大陸網路媒體《觀察者網》報導，不同於美國採取包機撤僑，法國的方案是：走陸路，先以巴士將僑民撤離湖北省，轉至臨近的湖南省省會長沙市隔離14日，之後再進行下一步撤離計畫。

觀察者網報導，法國駐武漢總領事館25日公告稱，去年12月起就開始關注新型冠狀病毒疫情，並於今年1月2日起持續更新本國公民出行建議提醒。

聲明指出，法國政府將與中方合作，安排在武漢的法國公民及其家人，從武漢搭乘巴士前往湖南省長沙市。法國領事館工作人員向法國24電視台透露，僑民抵達長沙後，將在此隔離14日，隨後進行下一步的撤離計畫。

報導稱，由於聲明並未提到「強制撤離」字眼，暗示法國公民可選擇不撤離。法國政府也已為在中國的僑民設立了3支熱線電話。

法國駐武漢總領事館並未公布撤僑規模，但根據法國媒體Franceinfo的消息，目前滯留武漢的法國公民約有250人。

此外，法國標緻雪鐵龍集團（PSA）周六發表聲明稱，將從武漢撤回派駐當地的職員及其家人。PSA方透露，將有38人撤離，且會在與中方及法國總領事館充分合作下執行撤離方案。

法國衛生部24日確認了三例感染新型冠狀病毒肺炎的病例。法國也成為首個發現新型冠狀病毒確診肺炎病例的歐洲國家。

圖為武漢大學中南醫院重症隔離病房24日景象。（新華社）
圖為武漢大學中南醫院重症隔離病房24日景象。（新華社）
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