林濁水批柯不像話 柯文哲酸：打手也當得太認真

面對武漢肺炎疫情，台北市長柯文哲表示，中國封殺台灣其他事情「我沒意見」，但不讓台灣加入世界衛生組織WHO這件事情絕對不行，會造成台灣防疫困難，民進黨前立委林濁水則批評柯「太不像話了」更說是犧牲「台灣其他的」當墊背。對此，柯文哲表示，林濁水是他新竹中學的學長，但現在當打手也當得太認真，不要把人家一句話，一定要抹紅抹黑。

柯文哲今天上午到關渡宮參拜祈福發發財金，對於林濁水的批評表示台灣跟大陸在國際外交場合互有對打，是預期中的事，大家就各憑本事，但是為什麼WHO這件事情討論都不用討論？兩國交戰當然武器大砲甚麼都拿出來用，但國際公約你不能轟炸醫院，打下去全世界都說你不對。

柯也說，林濁水以前跟他還不錯，現在他覺得他們大概是太把柯文哲當作敵人，不用挑人家一句話無限放大，這種抹紅抹黑抹黃，拜託選舉結束了，不需要這樣。