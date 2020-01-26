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武漢肺炎破2千例：廣東汕頭「封城」 中國海外陸客團全停

防武漢肺炎 疫情中心祭重罰：違反居家隔離將強制隔離

繼美國之後 俄羅斯也計畫自湖北展開撤僑

2020-01-26 11:48聯合報 記者林則宏／即時報導

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，隨著新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，此次疫情爆發地的湖北省武漢市已於23日起封城。考慮到武漢境內仍有俄國僑民，俄羅斯正計畫從湖北省展開撤僑。

在此之前，美國國務院已經要求美國駐武漢總領事館準備撤離在當地總領館工作的所有非緊急必要美籍官員及其家屬。另據華爾街日報報導，美國政府將於26日派出一架包機前往武漢，撤出在當地的美國外交官和家屬及部分美國公民。目前，美國在武漢的公民有約1,000人左右。

大陸《財新網》報，在武漢也設有總領事館的韓國，25日已針對湖北全省發出「勸告離開」的旅行警告，韓國領事館也於25日起停止在武漢的簽證發放服務。

觀察者網引述俄羅斯新聞社報導指出，來自俄羅斯駐中國使館人員的消息，俄羅斯政府正在與中方商討方案，計畫幫助本國僑民離開武漢及其所屬的湖北省。

「目前還沒有一個最終的方案。」俄國使館外交人士稱，「我們目前收集到了部分僑民的撤離請求。就現在而言，我們正在處理這些請求，並和中方一起制定撤離方案。」

該名俄國使館人員表示，俄方計畫以社交媒體或郵件的形式，為僑民開通溝通熱線。「這樣一來在湖北的俄羅斯公民就能上報自己的情況，包括他們現在所處的位置。如果有人想離開湖北省，他們可以通過熱線提出撤離申請。」但他強調，在中國的俄羅斯僑民撤離時必須遵守中國法律。

根據俄羅斯聯邦衛生部數據顯示，每年有約150萬中國公民前往俄羅斯旅遊。隨著疫情擴散，俄國也加強防控力度，包括於主要的國際機場架設檢測設備，對入境旅客體溫進行監控。

截至目前為止，俄羅斯境內尚未發現新型冠狀病毒肺炎病例。

圖為武漢大學中南醫院重症隔離病房24日景象。（新華社）
圖為武漢大學中南醫院重症隔離病房24日景象。（新華社）
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俄羅斯疫情韓國

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