大陸各地圍城自保 天津也將暫停省際長途客運

面對武漢肺炎疫情急速升溫，大陸各地紛紛展開圍城自保。據人民日報報，天津26日宣布，為嚴控新型冠狀病毒通過道路客運傳播，27日起，除政府指定及疫情防控工作需要，暫停進出天津的經營性省際長途客運班線和省際包車、旅遊包車，恢復時間另行通知。

繼爆發此次疫情的湖北省武漢市率先於23日10時封城後，湖北省各地隨後也紛紛跟進。至25日8時，大陸鐵路部門已經配合湖北省有關地市政府關閉湖北境內72座火車站離開當地的通道，亦即人員「只進不出」，以防疫情對外散播。

之後湖北各地又進一步限制人員流動，如：湖北恩施26日零時起，對全州高速公路和普通公路實行交通管制；湖北荊門也宣布26日8時起，關閉全市高速公路出入口。

由於大陸網路盛傳，在湖北各地相繼宣布封城後，不少湖北民眾紛紛趕在封城前轉往其他省市躲避疫情。因此，大陸各地現在也開始控制與湖北及外省市的交通往來，以防疫情傳入。

香港特區行政長官林鄭月娥25日就宣布，香港將暫停所有來往武漢的航班和高鐵。北京則早於天津一步，在25日晚間就宣布，26日起，所有進出北京的省際客運及省際旅遊包車全部停運。