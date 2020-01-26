學者警告：全球任何一個城市都可能成為另一個武漢

據《財新網》報導，大陸國家衛健委高級別專家組成員袁國勇指出，未來數日可能是阻止病毒傳入港澳的「最後窗口期」。他警告，香港、澳門，乃至全球其他城市，很容易變成另一個武漢，或是另一個2003年的香港。

根據湖北省衛生健康委員會通報，截至25日24時，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例已達618例。2003年SARS在香港曾造成1755人感染，299人死亡。

袁國勇目前是香港大學微生物學系講座教授。財新網表示，袁國勇25日在社交媒體發表他對武漢肺炎疫情的最新觀點。袁國勇稱，武漢新冠病毒是「高度傳染性」病毒（highly infectious virus），跨城市間的病毒傳播，病毒可能導致在醫院或家中出現「人傳人」。

他指出，現在必須盡一切努力，延緩武漢肺炎傳播，防疫工作要堅持到氣溫升至30攝氏度以上，此類溫度環境能阻礙武漢新冠病毒存活。袁國勇呼籲，現在只要不在家時都應該戴上口罩，並且經常使用酒精洗手液。他強調，「現在就行動，不要等到一切都太遲了」。

武漢新型冠狀病毒肺炎感染者初期病症不明顯，目前全球都將發燒作為武漢肺炎病情的初步監測手段，但這將導致未發燒的武漢肺炎患者可能在未被隔離前傳播病毒。