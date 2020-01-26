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防治武漢肺炎 高雄的醫學中心和市立醫院嚴管進出

2020-01-26 00:06聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

為了武漢肺炎的防疫工作，高雄榮總、高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚和高雄市立醫院體系的醫院，即日起都管制進出者要戴口罩、量體溫，高雄榮總並限制每次要探病的民眾，一次只能兩人，且要持門禁卡。

高雄榮總今天發新聞稿表示，因應嚴重特殊性傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，在疫情一爆發即採取嚴格及高標準感控措施，本月10日、22日、24日、25日分別開緊急應變會議，並於15日辦理疫情演練，16日、17日、22日辦理多場教育訓練，包括防護衣穿脫，動線管制等。

高榮宣布，即日起加強嚴格門禁管制，進出入要配戴口罩，以及量測體溫，且執行措施如下：

1、每次限制2位親友探視，持門禁卡進入，按鈴者需核對身分及確認有無超過訪客人數以及是否有發燒、咳嗽。

2、即日起封閉各主要出入口只留進入急診室救護車入口，醫療大樓正門及門診大樓正門進出均配戴口罩及量測體溫無發燒，始得進入。

3、落實住院及急診分流：住院病人繳費及領藥改由醫療大樓住院服務中心及中央藥局處理。住院病人照射X光，地點改在醫療大樓一樓放射線部。

4、加強日照中心個案體溫健康管理，及謝絕訪客參觀及探訪，以避免社區感染。

5、今日已擴大發燒篩檢區，秉持料敵從寬，禦敵從嚴精神，規劃完善醫療人員及病人管制動線與標示、設置洗手設備、汙衣及廢棄物處理。

武漢肺炎發燒疫情

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