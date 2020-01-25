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蔡英文年初一走春人氣夯 中壢仁海宮排福袋人龍長3公里

2020-01-25 17:44聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮，許多民眾、英粉得知小英要來參拜、發福袋，早早就來卡位，排隊人龍綿延3公里長，搶第1的邱先生是小英粉絲，從早上9點就來排隊，小英到場後也頻頻揮手向廟內眾多信眾拜年，怕大家聽不見還特意高喊了好幾次「新年快樂」，之後更親自發放1200個福袋，一一道賀拜年。

中壢仁海宮是中壢知名信仰中心，今年大年初一，不少民眾來走春參拜、走七星橋，尤其蔡英文總統暌違4年又選在大年初一到廟內參拜，更是吸引不少民眾、粉絲早早卡位，連廟方人員都驚嘆人潮比往年要多出不少，尤其排領福袋人潮從下午2點開始湧現，從廟旁小巷一路延伸到元化路、延平路，許多人自備板凳、座椅，甚至推嬰兒車來等候，十分壯觀。

排領福袋第一名的是家住大溪的64歲邱先生，他開心比出讚的手勢笑說，小英4年前也到中壢仁海宮發福袋，當時自己也是排第一，今年也早早排隊卡位，他說，自己是小英的粉絲，「今年小英有八百多萬人投他，高票連任發的福袋更有價值、意義」，排隊7小時也值得！

蔡英文今天下午4點在桃園市長鄭文燦、立委蔣絜安、市議員彭俊豪、立委當選人湯蕙禎陪同下到仁海宮參香祈福，仁海宮董事長李合鑑也全程陪同，小英一現身，廟內立刻響起「總統好」、「總統新年快樂」的道賀詞，蔡也漾起笑容朝民眾揮手致意，吸引民眾搶拍。

蔡英文大年初一最後一站到中壢仁海宮參拜未安排致詞、媒體聯訪，參拜完後即往廟後移動，在廟方人員安排下發放2020年鼠年1元福袋，國安局人員也引導民眾「拱手不握手」、「不要拍照」順暢發放動線，蔡英文發放福袋時間長達20分鐘，現場民眾相當興奮拿起相機、手機狂拍，還有人高喊「總統看這邊」、「總統我愛你」，希望新年得到總統祝福。

今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜...
今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜...
今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，桃園市長鄭文燦、仁海宮董事長李合鑑等人陪同。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜...
今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，桃園市長鄭文燦、仁海宮董事長李合鑑等人陪同。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮，許多民眾、英粉得知小英要來參拜、發福袋，早早就來卡位，排隊人龍綿延3公里長。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮，許...
今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮，許多民眾、英粉得知小英要來參拜、發福袋，早早就來卡位，排隊人龍綿延3公里長。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮，許多民眾、英粉得知小英要來參拜、發福袋，早早就來卡位，排隊人龍綿延3公里長，搶第1的邱先生是小英粉絲，從早上9點就來排隊。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮參拜，並親自發放福袋，現場人氣爆棚。記者張裕珍／攝影
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今天大年初一，蔡英文總統新春參拜行程桃園唯一1站在今天下午4點來到中壢仁海宮，許多民眾、英粉得知小英要來參拜、發福袋，早早就來卡位，排隊人龍綿延3公里長。記者張裕珍／攝影
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