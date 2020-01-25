陳信瑜反同立場又曾任謝長廷助理 柯文哲：共融社會
台北市勞動局長賴香伶將作為民眾黨不分區立委進入國會，31日請辭，柯市府安排由前民進黨高雄市議員陳信瑜接任北市勞動局長，但陳卻遭同志團體質疑有反同立場，而陳過去曾任謝長廷（駐日代表）的助理也備受外界關注；對此，台北市長柯文哲今早則強調，他用人不太看出身，要用「共融社會」的思維面對。
柯文哲表示，北市府用人，通常不太去看人的出身背景，而是看人的應對進退，還有對職務的熟悉程度；所以用人方面他講過從新黨到民進黨都有，三個副市長就分別是國民黨、民進黨、親民黨體系出身，他不在意過去的背景，有時看得是講話的內容，而且局長人事仍有經過遴選程序，有給副市長、秘書長、副秘書長組成的委員會投票決定。
媒體也問柯，找陳信瑜是否象徵綠白再度合作？柯文哲則冷回，「那我找黃珊珊來（當副市長）算什麼合作？我覺得台灣的政治眼中就只有顏色藍綠。」
有關台北市醫師職業工會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會等多個團體昨發共同聲明質疑陳信瑜有反同背景，不適任勞動局長及推動性平政策。
柯文哲表示，這就是選前他的口號，「共融社會國家治理」，民政局是台灣第一個有同志友善政策的地方單位，還聲請釋憲，也造成後來通過同志有關的法律；同樣道理，在整個政府裡面也不會因為陳是反同的就不可以用，慢慢他覺得共融社會還是一個比較好的思維，在一個團隊有支持同志議題的，有反對的，那也好；就好像局長裡面政治光譜從新黨到民進黨都有，他覺得還是要用共融社會的概念來處理台灣面對的問題，「不然每天光吵架就不用做事了。」
媒體也問柯，是否擔心陳反同立場遭批評？柯則說，常常民進黨的做市長，就不准有國民黨的官員，國民黨的做，民進黨一級首長就要退光；「我覺得還是不要啦，我還是主張共融社會，就是說，不同立場態度的人，都可以在同一個團隊裡共融共存。」他還是不太贊同因為誰有什麼立場就不用。
留言