陳信瑜反同立場又曾任謝長廷助理 柯文哲：共融社會

柯市府安排由前民進黨高雄市議員陳信瑜接任北市勞動局長備受質疑，台北市長柯文哲今早受訪強調，他用人不太看出身，要用「共融社會」的思維面對。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北市勞動局長賴香伶將作為民眾黨不分區立委進入國會，31日請辭，柯市府安排由前民進黨高雄市議員陳信瑜接任北市勞動局長，但陳卻遭同志團體質疑有反同立場，而陳過去曾任謝長廷（駐日代表）的助理也備受外界關注；對此，台北市長柯文哲今早則強調，他用人不太看出身，要用「共融社會」的思維面對。

柯文哲表示，北市府用人，通常不太去看人的出身背景，而是看人的應對進退，還有對職務的熟悉程度；所以用人方面他講過從新黨到民進黨都有，三個副市長就分別是國民黨、民進黨、親民黨體系出身，他不在意過去的背景，有時看得是講話的內容，而且局長人事仍有經過遴選程序，有給副市長、秘書長、副秘書長組成的委員會投票決定。

媒體也問柯，找陳信瑜是否象徵綠白再度合作？柯文哲則冷回，「那我找黃珊珊來（當副市長）算什麼合作？我覺得台灣的政治眼中就只有顏色藍綠。」

有關台北市醫師職業工會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會等多個團體昨發共同聲明質疑陳信瑜有反同背景，不適任勞動局長及推動性平政策。

柯文哲表示，這就是選前他的口號，「共融社會國家治理」，民政局是台灣第一個有同志友善政策的地方單位，還聲請釋憲，也造成後來通過同志有關的法律；同樣道理，在整個政府裡面也不會因為陳是反同的就不可以用，慢慢他覺得共融社會還是一個比較好的思維，在一個團隊有支持同志議題的，有反對的，那也好；就好像局長裡面政治光譜從新黨到民進黨都有，他覺得還是要用共融社會的概念來處理台灣面對的問題，「不然每天光吵架就不用做事了。」

媒體也問柯，是否擔心陳反同立場遭批評？柯則說，常常民進黨的做市長，就不准有國民黨的官員，國民黨的做，民進黨一級首長就要退光；「我覺得還是不要啦，我還是主張共融社會，就是說，不同立場態度的人，都可以在同一個團隊裡共融共存。」他還是不太贊同因為誰有什麼立場就不用。