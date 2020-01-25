年初一發紅包鐵人行程 翁章梁上午連趕5鄉鎮10間廟

大年初一，民俗民眾上寺廟、教堂，祈求新的一年平安，嘉義縣長翁章梁為向鄉親拜年，祈求嘉義縣平安順利，上午連趕義竹、布袋、東石、溪口及朴子等5鄉鎮市10間廟宇，發放「快樂鼠於您」紅包，在神明加持及熱鬧的廟宇習俗活動下，大批民眾大排長龍，向縣長拿紅包討好彩頭，翁縣長也祝福大家鼠年都能財源滾滾、蒸蒸日上。

翁章梁除夕夜在新港奉天宮、朴子配天宮及春川宮主持開廟門及搶頭香，上午帶妻子與連任立委蔡易餘回家鄉義竹修緣禪寺，以及布袋新塭嘉應廟、嘉應廟、過溝建德宮、東石先天宮、港口宮、溪口天臺殿、北極殿、朴子配天宮、牛挑灣龍安宮向縣民拜年發紅包。

修緣禪寺一大早就有許多鄉親排隊等候領取紅包，鄉親們一見翁章梁下車就大喊「歡迎縣長回家！」，現場熱閙滾滾； 翁章梁說，上任1年多，縣政方向大致成型，每個局處就像火車上軌道，今年是衝刺年，第4年將會是滿滿豐收年，他強調，自己是義竹鄉第一位縣長，絕對不能讓鄉親漏氣，會認真做好每一天工作。