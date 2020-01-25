影／賴清德高雄發紅包 強調政府有能力防疫

副總統當選人賴清德今天趁大年初一，上午到高雄市三鳳宮發紅包，吸引上千民眾排隊領紅包。賴清德說，對於武漢肺炎，他相信台灣的醫療水準、政府的經驗，以及台灣公共衛生的水平，有能力做好防疫工作。

賴清德表示，這項活動主要是要向大家拜年，同時也感謝在這次大選，大家相助，新年活動也要祝福大家平平安安過新年；他因為感冒，所以身體比較差一點。

賴清德今天上午在三鳳宮前發放3000個紅包，他並沒帶口罩發紅包，排隊民眾見他紛紛祝福新年快樂。

賴清德表示，武漢肺炎是政府非常關心的疫情，蔡英文總統也指示行政院長蘇貞昌率領的團隊，很積極得進行防疫工作。他認為，傳染病防疫能成功，除了政府要努力以外，民眾也要配合，大家不要恐慌，因蘇貞昌院長已公開說過，口罩一定夠、藥物也一定充足，只要大家做好健康的管理，也儘量不要去武漢或疫情比較危險的地區旅遊。