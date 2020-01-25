WHO獨缺台灣 蘇貞昌：自救才能救人 中國不理性與蠻橫

媒體人黃智賢指行政院長蘇貞昌禁止台灣出口口罩是「沒有人性，泯滅良心的政權」，蘇貞昌說，能夠自救才能救人，中國是隱匿疫情，控制不好才會讓疫情變嚴重，且在WHO世界衛生組織，一再排擠台灣，看到的是中國不理性與蠻橫。

蘇貞昌指出，停止口罩出口一個月，因應看到中國武漢肺炎升溫，所以台灣要準備充足，中國是隱匿疫情，控制不好才會讓疫情變嚴重，這麼嚴重時候，中國還在WHO世界衛生組織，一再排擠台灣。

蘇貞昌表示，說要先承認一個中國，才准台灣參加，讓台灣知識、資訊跟經驗不能在WHO世界衛生組織，和世界各國分享、一起防疫，實在遺憾，防疫沒有國界，看到反而中國不理性與蠻橫。

黃智賢在「黃智賢世界」臉書粉絲團提到，1月14日澳洲野火，台灣宣布捐贈10萬個N95口罩給澳洲；1月24日大陸新型冠狀病毒肆虐，武漢封城後向各界請求抗疫物資，蘇貞昌宣布台灣禁止出口口罩，這是怎樣沒有人性，泯滅良心的政權。

黃智賢說，台灣自產口罩，供應台灣人使用綽綽有餘，現在疫情險峻，抗疫物資短缺的是湖北，是武漢。即使不是因為同胞之情，即使只是為了人道。即使是因為自私，為了保護台灣，也該盡一己之力，幫忙武漢。