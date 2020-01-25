親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
武漢肺炎傷產業
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16強

除夕夜謊言：武漢肺炎前線醫療近崩潰，封城令下的五千萬人

武漢肺炎傳出最小病患 廣西2歲女童確診感染

2020-01-25 11:25聯合報 記者林則宏／即時報導

武漢肺炎爆發以來，感染者以中高齡者居多。但據央視新聞報導，廣西壯族自治區衛生健康委25日凌晨1時通報，廣西河池市新增2例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，當中一名患者為2歲女童，為迄今大陸確認感者中年紀最小的一人。

報導稱，這名2歲女童為武漢人，常住武漢，21日從武漢飛往南寧後乘坐汽車到金城江。女童22日下午4時出現發燒、打噴嚏等症狀，23日凌晨1時到河池市人民醫院就診，院方予以隔離治療，目前病情穩定。

圖為武漢協和武漢紅十字會醫院發燒門診內，一名市民躺在大廳椅子等待就診。（取自《第...
圖為武漢協和武漢紅十字會醫院發燒門診內，一名市民躺在大廳椅子等待就診。（取自《第一財經》）
分享

武漢肺炎患者發燒

延伸閱讀

廣東已發現13起家庭聚集性武漢肺炎疫情

武漢疫情擴大 鄭文燦許新春願望「健康台灣」

蔡英文：選舉過後應放下對立 團結度過武漢肺炎...

澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢

相關新聞

影／法鼓山除夕敲鐘 首次邊誦經邊敲鐘還有光雕秀

2020-01-25 01:31

蔡英文、馬英九法鼓山敲鐘活動 馬戴口罩、2人無互動

2020-01-25 01:16

百毒不侵?武漢肺炎疫情緊張 保平安賀年圖卡吸睛

2020-01-25 12:20

年初一發紅包鐵人行程 翁章梁上午連趕5鄉鎮10間廟

2020-01-25 12:09

影／賴清德高雄發紅包 強調政府有能力防疫

2020-01-25 11:47

馬批蔡沒戴口罩 蘇貞昌：防疫是視疫情狀況

2020-01-25 11:29

WHO獨缺台灣 蘇貞昌：自救才能救人 中國不理性與蠻橫

2020-01-25 11:28

胡志強新年貼萌孫照 自嘲「真羨慕這茂密的頭髮」

2020-01-25 11:13

段宜康新年新希望 盼韓國瑜少喝酒多休息

2020-01-25 10:57

武漢疫情擴大 鄭文燦許新春願望「健康台灣」

2020-01-25 10:55

蔡英文：選舉過後應放下對立 團結度過武漢肺炎的挑戰

2020-01-25 10:51

馬英九批蔡英文沒戴口罩 府：沒一定要戴 別冒充專家

2020-01-25 10:22

蔡英文出席公開活動未戴口罩 馬英九：她應該檢討

2020-01-25 09:21

大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08

馬英九鼠年春聯 淘寶網一張叫價台幣1308元

2020-01-24 20:36

武漢肺炎疫情燒 蔡正元：台灣對美國流感也不能無所謂

2020-01-24 19:08

稱歐巴馬無能要打伊朗拚連任 蔡正元：川普原來講自己

2020-01-24 18:40

鄭文燦過年11天要趕130行程 宮廟參香發福袋10萬個

2020-01-24 16:49

除夕宣布喜訊 蔡英文：台灣芭樂正式銷往美國

2020-01-24 15:50

新住民煮年菜 內政部長共享異國美食

2020-01-24 14:04

王惠美除夕起發福袋 賴清德、蔡英文初二初三也要來

2020-01-24 13:42

馬英九偏愛無味「中興便當」？私下紅豆餅才是至愛

2020-01-24 13:24

行政院發言人Kolas深藏不露 穿套裝打桌球

2020-01-24 12:52

這道年菜背後故事有洋蔥 盧秀燕示範「家傳燉牛肋」

2020-01-24 12:35

投票年齡下修至18歲 柯文哲：全球趨勢台灣沒理由例外

2020-01-24 12:21

「學姐」黃瀞瑩選輸就回北市府 網友諷：和韓國瑜一樣

2020-01-24 12:08

韓國瑜賀歲拜年：將有重大消息宣布 釣出網友熱烈回應

2020-01-24 10:54

力拚高雄市政抗罷韓 韓國瑜拜年CF拋國際接軌獎勵政策

2020-01-24 10:26

財富無盡、年年有餘 馬英九鼠年春聯要民眾發大財

2020-01-24 10:06

武漢肺炎 世衛尚未列國際公衛緊急事件

2020-01-24 03:16

疑武漢肺炎？台東隔離治療婦初檢陰性 求慎重明2次送驗

2020-01-23 18:50

韓家軍選黨主席不利黨整合？謝龍介：相關質疑會納評估

2020-01-23 14:00

【重磅快評】疫情蔓延時的人道 又被兩岸政治挾持

2020-01-23 11:45

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

我國首例武漢肺炎確診 北市聯醫分享民眾就診SOP

2020-01-22 11:41

賴清德：新潮流不是黨內最大派系

2020-01-22 09:43

借調學界閣員 內閣動向受矚目

2020-01-21 23:11

影／蔡賴蘇釋前嫌拚勝選 林鶴明:競爭後團結是綠營優點

2020-01-21 13:23

他提三招對付民進黨 網：國民黨高層都一團心結啊！

2020-01-20 10:36
看更多

熱門文章

武漢肺炎疫情擴散！我新增2確診案例 要求湖北團統統離境

2020-01-24 19:46

整理包／首位醫護人員過世 武漢肺炎陸確診暴增至1287例釀41死

2020-01-25 10:02

武漢肺炎疫情失控！陸全面暫停旅遊團 交部宣布台團禁赴陸

2020-01-24 16:37

武漢肺炎症狀異於流感兩大特點：不流鼻水、不感染小孩

2020-01-24 14:12

武漢肺炎病毒不強 學者：一般人約7天可自癒

2020-01-24 13:48

大陸第一例！醫護人員染武漢肺炎今早過世

2020-01-25 09:45

截至24日中午 湖北已13個城市「封城」

2020-01-24 12:38

嘉義武漢台商返台發燒 隔離治療檢驗中

2020-01-24 17:57

僅剩西藏未淪陷！大陸武漢肺炎確診例暴增至1,287例、41死

2020-01-25 08:25

武漢肺炎通報個案創新高新增70人 今起擴大通報資格

2020-01-24 15:56

影／大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08

法國宣布兩名確診病例 武漢肺炎進入歐洲

2020-01-25 06:05

大陸全面取消旅行團 台灣旅行業損失「史上最慘重」

2020-01-24 17:50

135名武漢旅客抵菲 民航官員：會把他們送回去

2020-01-24 14:44

法國乘客搭上返家末班機 形容武漢如死城

2020-01-25 09:35

蔡英文出席公開活動未戴口罩 馬英九：她應該檢討

2020-01-25 09:21

蔡英文、馬英九法鼓山敲鐘活動 馬戴口罩、2人無互動

2020-01-25 01:16

陸全面暫停旅遊團 旅宿業者嘆：武漢肺炎比金融風暴還可怕

2020-01-24 17:26

武漢肺炎確診陸客遊程未公布 網友恐慌：如何自主管理？

2020-01-24 22:20

武漢肺炎疫情擴散／上海迪士尼25日起關閉 廣東關電影院

2020-01-24 14:52

江啟臣明將宣布參選國民黨主席 江：改革不是改假的

2020-01-24 22:14

武漢肺炎防疫戰硬起來！ 菲律賓將遣返近500名武漢旅客

2020-01-24 16:04

台灣赴大陸旅行團全取消！可樂旅遊宣布不出團且退費

2020-01-24 16:57

中國疾控中心專家：武漢封城效果 5-10日見分曉

2020-01-25 08:39

第二次篩檢為陰性 台東婦人疑似感染武漢肺炎排除

2020-01-24 17:25

上海專家：抗愛滋病藥物能有效治療武漢肺炎

2020-01-24 19:30

地方隱匿疫情 CNN評論：習近平領導曝缺失

2020-01-24 22:20

武漢肺炎蔓延／台旅遊團禁赴陸 退費原則看這裡

2020-01-24 19:02

除夕宣布喜訊 蔡英文：台灣芭樂正式銷往美國

2020-01-24 15:50

大陸新型肺炎個案逾860宗 湖北商務廳副廳長確診

2020-01-24 14:01

武漢肺炎疫情燒 蔡正元：台灣對美國流感也不能無所謂

2020-01-24 19:08

馬英九鼠年春聯 淘寶網一張叫價台幣1308元

2020-01-24 20:36

武漢肺炎疫情失控 大陸停掉境資外所有旅遊團和機加酒

2020-01-24 17:36

疫情持續擴大 天津也出現武漢肺炎聚集性感染

2020-01-24 13:48

湖北除夕暴增180例武漢肺炎病例 新增死亡15例

2020-01-25 07:17

武漢肺炎防疫 蘇貞昌：醫療口罩與N95停止出口一個月

2020-01-24 16:10

馬英九批蔡英文沒戴口罩 府：沒一定要戴 別冒充專家

2020-01-25 10:22

台灣全取消赴大陸旅遊團！旅行社退費、中止時間一覽表

2020-01-24 19:18

澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢

2020-01-25 10:04

沒發燒咳嗽也可能中鏢 小心「隱形傳染源」

2020-01-24 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top