胡志強新年貼萌孫照 自嘲「真羨慕這茂密的頭髮」

今天是大年初一，台中市前市長胡志強上午出席國民黨立委江啟臣宣布參選國民黨主席的記者會表達支持，隨後在臉書貼文祝大家新年快樂，還附上與孫子的合照，萌翻網友。

胡志強祝大家事事如意，平安健康，新的一年鼠不盡的收穫、鼠不盡的快樂、鼠不盡的笑容、鼠不盡的幸福。他還不忘自嘲，羨慕孫子茂密的頭髮。 台中市前市長胡志強在臉書貼與孫子的合照祝大家新年快樂。圖/翻攝胡志強臉書 分享 facebook