段宜康新年新希望 盼韓國瑜少喝酒多休息

民進黨立委段宜康大年初一在臉書祝大家新年快樂並提及新年新希望。他點名北高兩市長柯文哲、韓國瑜，要柯別再説傷害台灣的話，奉勸韓少喝酒多休息。

段宜康本周在臉書宣布他將不再參選，不擔任黨公職、政府法人、公營事業職位。並依照8年前的承諾，將這兩任立委的年終獎金都捐給社福團體。 段宜康。 圖／本報資料照片 分享 facebook