武漢疫情擴大 鄭文燦許新春願望「健康台灣」

迎接農曆鼠年到來，桃園市長鄭文燦除夕夜一路到大年初一接連前往蘆竹區誠聖宮、桃園區景福宮、蘆竹區五福宮參加新春拜頭香並到桃園區慈護宮、中壢區仁海宮參與新春團拜，受到廟方熱烈接待，有感武漢肺炎持續擴大，桃園身處國門防疫第一線，鄭文燦參香時許下「健康台灣」新春願望，表示市府會做好防疫工作，祈求神明庇佑台灣防疫成功、無災無難。

鄭文燦從小年夜起展開一連串新春參香祈福的鐵人行程，一路到大年初九要跑遍將近130間宮廟，不僅向神明祈福，也會親自發送特製的御守福袋給桃園市民，祈求鼠年來幸福平安。

今天在多間宮廟參拜行程，也一一向鄉親報告該區的重大建設進度，如鐵路地下化、捷運綠線、桃林鐵路路廊活化工程等，強調市府會逐步完成各項建設，提供市民更好的生活品質。

鄭文燦大年初一第一站前往中壢區知名的信仰中心仁海宮參與「新春團拜」，他說，祝福每位市民願望都能實現，也期許中壢大建設、大進步，另有鑑於近日武漢肺炎疫情擴散蔓延，新年願望許下「健康台灣」，期許台灣防疫第一線堅守岡位，成功度過防疫的關鍵時刻。

大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟參香祈福，和市民朋友拜年、發福袋，早上將接連前往桃園區景福宮、鎮撫宮、慈護宮、蓮華寺、護國宮、龜山區壽山巖觀音寺、明倫三聖宮。