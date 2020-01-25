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除夕夜謊言：武漢肺炎前線醫療近崩潰，封城令下的五千萬人

武漢疫情擴大 鄭文燦許新春願望「健康台灣」

2020-01-25 10:55聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

迎接農曆鼠年到來，桃園市長鄭文燦除夕夜一路到大年初一接連前往蘆竹區誠聖宮、桃園區景福宮、蘆竹區五福宮參加新春拜頭香並到桃園區慈護宮、中壢區仁海宮參與新春團拜，受到廟方熱烈接待，有感武漢肺炎持續擴大，桃園身處國門防疫第一線，鄭文燦參香時許下「健康台灣」新春願望，表示市府會做好防疫工作，祈求神明庇佑台灣防疫成功、無災無難。

鄭文燦從小年夜起展開一連串新春參香祈福的鐵人行程，一路到大年初九要跑遍將近130間宮廟，不僅向神明祈福，也會親自發送特製的御守福袋給桃園市民，祈求鼠年來幸福平安。

今天在多間宮廟參拜行程，也一一向鄉親報告該區的重大建設進度，如鐵路地下化、捷運綠線、桃林鐵路路廊活化工程等，強調市府會逐步完成各項建設，提供市民更好的生活品質。

鄭文燦大年初一第一站前往中壢區知名的信仰中心仁海宮參與「新春團拜」，他說，祝福每位市民願望都能實現，也期許中壢大建設、大進步，另有鑑於近日武漢肺炎疫情擴散蔓延，新年願望許下「健康台灣」，期許台灣防疫第一線堅守岡位，成功度過防疫的關鍵時刻。

大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟參香祈福，和市民朋友拜年、發福袋，早上將接連前往桃園區景福宮、鎮撫宮、慈護宮、蓮華寺、護國宮、龜山區壽山巖觀音寺、明倫三聖宮。

下午1點半轉往蘆竹區五福宮參香、德林寺、中壢區慈惠堂、最後一站為下午4點到中壢區仁海宮，該站也將與蔡英文總統合體一起參香祈福、發送福袋，勢必將吸引大批人潮參與，歡迎市民提早前往。

市長鄭文燦到蘆竹區五福宮參加「新春拜頭香」活動，祈求健康台灣。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦到蘆竹區五福宮參加「新春拜頭香」活動，祈求健康台灣。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦近日到各宮廟參拜都會發送特製的御守福袋，吸引大批民眾排隊索取。圖／...
桃園市長鄭文燦近日到各宮廟參拜都會發送特製的御守福袋，吸引大批民眾排隊索取。圖／桃園市政府提供
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大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦也排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟...
大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦也排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟參香祈福，和市民朋友拜年、發福袋，早上接連前往桃園區景福宮、鎮撫宮、慈護宮、蓮華寺、護國宮、龜山區壽山巖觀音寺、明倫三聖宮，吸引大批民眾。圖／桃園市政府提供
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大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦也排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟...
大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦也排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟參香祈福，和市民朋友拜年、發福袋，早上接連前往桃園區景福宮、鎮撫宮、慈護宮、蓮華寺、護國宮、龜山區壽山巖觀音寺、明倫三聖宮，吸引大批民眾。圖／桃園市政府提供
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大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦也排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟...
大年初一習俗走春拜拜，鄭文燦也排定今天早上7點起到下午4點要連跑桃園市11間宮廟參香祈福，和市民朋友拜年、發福袋，早上接連前往桃園區景福宮、鎮撫宮、慈護宮、蓮華寺、護國宮、龜山區壽山巖觀音寺、明倫三聖宮，吸引大批民眾。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦近日到各宮廟參拜都會發送特製的御守福袋，吸引大批民眾排隊索取。圖／...
桃園市長鄭文燦近日到各宮廟參拜都會發送特製的御守福袋，吸引大批民眾排隊索取。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦與市府團隊今天大年初一第一站參與中壢仁海宮新春團拜活動。圖／桃園市...
桃園市長鄭文燦與市府團隊今天大年初一第一站參與中壢仁海宮新春團拜活動。圖／桃園市政府提供
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市長鄭文燦到蘆竹區五福宮參加「新春拜頭香」活動，祈求健康台灣。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦到蘆竹區五福宮參加「新春拜頭香」活動，祈求健康台灣。圖／桃園市政府提供
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鄭文燦武漢肺炎福袋

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