蔡英文：選舉過後應放下對立 團結度過武漢肺炎的挑戰

今天是大年初一，蔡英文總統在臉書表示，新的一年她除了祈願風調雨順、民富國強，也會繼續帶領執政團隊，為台灣人民的尊嚴、安全、幸福，一起來打拚。

蔡英文說，選舉過後，大家也應該放下對立， 團結彼此，才有辦法因應台灣未來的挑戰。尤其，面對新型冠狀病毒疫情，有許多防疫相關人員，犧牲了和家人團聚的時間，在年節裡加班應變，她要特別謝謝這些同仁的辛勞。