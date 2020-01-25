影／不再九二共識？江啟臣：找出新時代的工具性論述

立委委員江啟臣今天在台中市豐原區豐原大道的服務處宣布投入國民黨主席的補選，因應今年大選國民黨的慘敗，各界針對國民黨過去「九二共識，一中各表」的兩岸論述，出現檢討聲浪，江啟臣說，國民黨敗選原因很多，兩岸政策是其中一個，每一個時代就有一個工具性論述，在主權爭議未解的狀況下，展開和平交流、平等對話，九二共識如何調整，「開放給黨內同志討論」。

江啟臣說，外界將國民黨敗選的原因歸咎在兩岸的立場跟論述，他認為的確也是原因之一，也是需要檢討改進，必須要廣納各界意見，開啟黨內重要路線討論、辯論的原因，未來的黨主席要扮演平台整合的功能跟角色，不管兩岸路線怎麼討論，必須要站在「中華民國存在是事實」的立場，不管對岸的立場如何，都要正視這個事實。