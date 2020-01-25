江啟臣宣布參選黨主席 馬英九：這是好現象

國民黨立委江啟臣今天宣布參選黨主席，成為青壯派第一人。對此，前總統馬英九今來到景美夜市發放新年紅包受訪表示，這是好現象，有更多年輕黨員可以出來參選，尤其是他們具有立委身分，從事政治工作也有相當的時間。

經過幾天思考，江啟臣今天上午9時15分將宣布參選黨主席。他認為，國民黨面臨改革與世代交替之際，應該有青壯派出來承擔與銜接，推動這個久而未動的巨輪。他也已思考清楚，一旦啟程參選就沒有回頭路，會堅持到底。 前總統馬英九。記者劉宛琳/攝影 分享 facebook