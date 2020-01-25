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影／法鼓山除夕敲鐘 首次邊誦經邊敲鐘還有光雕秀

2020-01-25 01:31聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市佛教聖地法鼓山依往例開辦第14年「除夕撞鐘」祈福，將敲響祈願世界祥和的108響法華鐘聲，包括總統蔡英文、前總統馬英九都將到場。今年法鼓山主題為「培福有福」，今年除了首度邊誦經邊敲鐘外，也採用光雕投影彩繪法華鐘樓。

「聞鐘聲，煩惱輕；智慧長，菩提增。」法鼓山已高掛起恭賀新禧的紅色喜氣燈籠，初一至初五，將結合裝置藝術、互動科技、手作分享等種種充滿禪味的體驗項目。

今年法鼓山敲鐘，除了是第一次以「邊誦經、邊敲鐘」形式進行外，也首度融合數位科技與人文藝術，將光雕投影在法華鐘樓階梯與牆面，法鼓山表示，透過光雕融入法鼓山創辦人聖嚴法師心靈環保理念，讓民眾靜心感受鐘聲與環境氛圍。

協助影像設計的王世偉表示，光雕則呈現鐘樓、水、環境的倒影，並帶出山脈剪影、宇宙大地形成、蓮花幻化，最後水流入大海，象徵諸佛菩薩慈悲寬廣的悲願。

敲鐘後，眾人至法華鐘下觀賞光雕秀，蔡英文、馬英九及果暉法師則站在法華鐘前向眾信徒演講、祝福。

蔡英文表示，今年的主題是「培福有福」，聖嚴法師曾說過，每人心中都有一座慈悲、智慧的寶山，這座寶山不僅個人受用，也能讓家人、朋友、同事都能感受到。

只要將心中的慈善和慈悲散播出去，促進社會良善力量的循環，就能做到廣結善緣，這也是「培福、有福」的真諦。

蔡英文說，今年非常感謝台灣人民再次的託付，讓她能夠再次帶領這個國家，新的一年，作為總統，除了祈求風調雨順、民富國強，也會與執政團隊為台灣人的幸福、安全來打拚。

針對武漢肺炎，蔡英文也表示，面對新型冠狀病毒的疫情，有許多防疫相關人員，犧牲和家人團聚的時間，非常感謝這些醫護人員的辛勞。

此外，也呼籲防疫工作需要全民和政府一起來努力，請大家為了自己、家人，也為了台灣，做好自我衛生管理，團結度過這次武漢肺炎的挑戰。

蔡英文說，今晚撞鐘後就是大年初一，除了要勉勵國人不論在什麼單位都要全力以赴，共同造福人家，最後祝福大家新年快樂。

總統蔡英文及前總統馬英九皆出席法鼓山除夕敲鐘活動。記者胡瑞玲／攝影
總統蔡英文及前總統馬英九皆出席法鼓山除夕敲鐘活動。記者胡瑞玲／攝影
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法鼓山第14年舉辦除夕敲鐘活動，不少信徒前往參與。記者胡瑞玲／攝影
法鼓山第14年舉辦除夕敲鐘活動，不少信徒前往參與。記者胡瑞玲／攝影
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總統蔡英文出席法鼓山敲鐘活動，全程表情凝重、嚴肅觀看敲鐘過程。記者胡瑞玲／攝影
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今年法鼓山敲鐘活動，首度以光雕秀呈現鐘樓、水、環境的倒影。記者胡瑞玲／攝影
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今年法鼓山敲鐘活動，首度以光雕秀呈現鐘樓、水、環境的倒影。記者胡瑞玲／攝影
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今年法鼓山敲鐘活動，首度以光雕秀呈現鐘樓、水、環境的倒影。記者胡瑞玲／攝影
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法鼓山今年敲鐘活動，首度以「邊誦經、邊敲鐘」方式進行。記者胡瑞玲／攝影
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蔡英文聖嚴法師武漢肺炎

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