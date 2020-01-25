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大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08聯合報 記者林則宏／即時報導

根據《環球網》統計，截至24日22時，大陸全國共確診新型冠狀病毒肺炎已達896例，死亡病例26例。目前大陸31個省市自治區，僅剩西藏與青海未傳出疫情。但青海省衛生健康委員會24日通報，青海已發現首例疑似病例。患者在武漢工作，21日到青海省西寧市探親，23日自行前往西寧市指定醫療機構就診，經篩查即被醫學隔離觀察。

湖北省衛健委副主任柳東如24日下午指出，當前正值新型冠狀病毒感染的肺炎進入第二波流行的上升期。

為協助湖北省應對當前疫情，據央視與人民日報報導，中共中央軍委後勤保障部已經展開軍隊應對突發公共衛生事件聯防聯控工作，組織駐武漢地區部隊醫院派出40名醫護人員，在武漢肺科醫院重症監護室展開救治工作。除夕夜儘管上海下著大雨，解放軍第二軍醫大學150名解放軍醫護人員，仍冒雨搭乘空軍包機直飛武漢支援。

另一方面，繼大陸財政部23日緊急下撥湖北省疫情防控補助資金人民幣10億元（約新台幣43億元），支援湖北省開展疫情防控相關工作。大陸國家開發銀行24日也向武漢市發放應急貸款人民幣20億元，用於支持武漢市做好新型冠狀病毒感染的肺炎的防控工作。

圖為武漢大學中南醫院重症醫學科一處病區23日景象，醫護人員正在救治一名新型冠狀病...
圖為武漢大學中南醫院重症醫學科一處病區23日景象，醫護人員正在救治一名新型冠狀病毒感染肺炎的患者。（取自上海《澎湃新聞》）
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