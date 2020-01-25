大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

根據《環球網》統計，截至24日22時，大陸全國共確診新型冠狀病毒肺炎已達896例，死亡病例26例。目前大陸31個省市自治區，僅剩西藏與青海未傳出疫情。但青海省衛生健康委員會24日通報，青海已發現首例疑似病例。患者在武漢工作，21日到青海省西寧市探親，23日自行前往西寧市指定醫療機構就診，經篩查即被醫學隔離觀察。

湖北省衛健委副主任柳東如24日下午指出，當前正值新型冠狀病毒感染的肺炎進入第二波流行的上升期。

為協助湖北省應對當前疫情，據央視與人民日報報導，中共中央軍委後勤保障部已經展開軍隊應對突發公共衛生事件聯防聯控工作，組織駐武漢地區部隊醫院派出40名醫護人員，在武漢肺科醫院重症監護室展開救治工作。除夕夜儘管上海下著大雨，解放軍第二軍醫大學150名解放軍醫護人員，仍冒雨搭乘空軍包機直飛武漢支援。