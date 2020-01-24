馬英九鼠年春聯 淘寶網一張叫價台幣1308元

前總統馬英九卸任後人氣不減反增，每年親筆復刻版春聯更引發搶領人潮。不過經歷去年豬年春聯在大陸淘寶網創下每張12299.99人民幣（約5 萬3千元新台幣）拍賣天價後，今年市場「稍有沉寂」，但每張拍賣價仍上看302.45人民幣（新台幣1308元）。

也因春聯人氣「稍退」，馬英九鼠年春聯也首度在露天拍賣網拍價，「賣輸」蔡英文總統春聯。而前年九合一選舉曾掀起韓流的高雄市長韓國瑜，今年發行的春聯拍賣價格也遠不若於去年，在3人中敬陪末座。

此外，國民黨前主席吳敦義今年卸任前署名發行的國民黨春聯，雖為絕版品，主要拍賣網站至今但並未看見有民眾網拍。

馬英九卸任元首後，從2017年起每年均與妻子周美青聯名，由馬親寫春聯免費贈送民眾，每年都吸引大批民眾搶領，甚至成國民黨候選人熱門伴手禮，今年立委候選人自印發送，每張還要自負1.8元影印成本價。

只不過歷經連年搶領人潮，今年馬英九鼠年春聯明顯略有退燒，網拍價也略微修正。以Yahoo拍賣網站為例，馬的鼠年春聯每張叫價20至300元不等；露天拍賣每張更僅叫價30至60元，不若去年動輒數百元價碼。

至於去年馬英九豬年春聯曾喊出12299.99人民幣（約5萬3千元新台幣）拍賣天價的淘寶網，今年市場也明顯「冷卻」，但每張拍賣價仍上看302.45人民幣（新台幣1308元）。

對比於馬英九春聯，蔡英文總統今年「風調雨順、民富國強」春聯，在Yahoo拍賣網站每張叫價40至100元，露天拍賣叫價也穩定鎖在40至88元間，比馬英九春聯叫價還高，但淘寶網並未見有人拍售蔡春聯。